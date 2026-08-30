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7:1-Schützenfest

Weiter top! Messi schenkt Gegner vier Tore ein

Drei Inter Miami Spieler im pinken Trikot jubeln nach einem Tor, Fans feiern im Hintergrund.
© IMAGO/ZUMA Press
Superstar Lionel Messi hat sein Team Inter Miami in der Nordamerika-Fußball-Liga MLS mit gleich vier Treffern zurück auf Erfolgskurs gebracht.
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Das 7:1 gegen Montreal war der erste Sieg für Miami nach zuletzt fünf erfolglosen Partien. So viele Tore in einem Spiel waren Inter in der jungen Club-Geschichte noch nie gelungen. Messi erzielte zwei Freistoßtore und war dazu noch zweimal erfolgreich. Zudem legte er Luis Suarez einen weiteren Treffer auf.

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Mit nun 18 Saisontoren übernahm der 39-jährige Messi auch die Spitze der Torjägerliste in der MLS. In der Eastern Conference liegt Miami weiter auf Platz zwei hinter Nashville. Zuletzt hatte der Club in Cristian Gonzalez einen neuen Trainer verpflichtet, der aber beim Kantersieg gegen Montreal noch nicht auf der Bank saß.

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