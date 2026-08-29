Europa-League-Spielplan für Sturm & Salzburg ist da

Die "Bullen" spielen am 15. Oktober gegen Milan, die Steirer am 26. November bei Hoffenheim gegen ihren Ex-Trainer Christian Ilzer.

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Graz/Salzburg. Sturm Graz startet am 16. September mit einem Heimspiel gegen Stade Rennes in die Ligaphase der Fußball-Europa-League. Einen Tag später fällt für Red Bull Salzburg bei Lewski Sofia der Startschuss. In der zweiten Runde am 15. Oktober empfangen die "Bullen" AC Milan, Sturm reist nach Bournemouth. Am 26. November absolvieren die Steirer das Auswärtsmatch gegen die von ihrem Ex-Trainer Christian Ilzer gecoachten Hoffenheimer.

Als weitere Highlights für die ÖFB-Clubs gelten Sturms Heimspiel gegen Olympique Marseille am 22. Oktober und Salzburgs Partien auswärts gegen Bayer Leverkusen (21. Jänner 2027) und daheim gegen Crystal Palace (28. Jänner).

Spielplan der ÖFB-Clubs in der Europa-League-Ligaphase: