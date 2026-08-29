Ried jagt ersten Auswärtssieg in Hartberg seit 2001

Der TSV Hartberg fordert am 5. Bundesliga-Spieltag die SV Ried. Nach dem Befreiungsschlag in Altach will Trainer Markus Schopp mit den Steirern nun auch im eigenen Stadion dreifach punkten.

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Der TSV Hartberg peilt am Sonntag den nächsten vollen Erfolg in der ADMIRAL Bundesliga an. Nach dem dramatischen 2:1-Auswärtssieg in Altach, den Benjamin Markus in der 93. Minute fixierte, empfangen die Steirer die SV Ried in der Profertil Arena. Für Trainer-Rückkehrer Markus Schopp waren es die ersten Punkte der laufenden Saison nach zuvor drei Niederlagen gegen Salzburg, Sturm Graz und die Austria. Nun gilt der volle Fokus dem dritten Heimspiel der Meisterschaft (Sonntag, 17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker).

Die Statistik spricht am Sonntagnachmittag klar für die Hausherren. Die vergangenen sechs Bundesliga-Duelle gegen die Innviertler konnte Hartberg allesamt für sich entscheiden. Zudem gab es vor heimischem Publikum bei drei 2:0-Siegen und vier 1:1-Unentschieden noch nie eine Niederlage gegen Ried im Oberhaus. Schopp stellte vor der Partie klar, dass man nach den beiden verlorenen Heimspielen der Auftaktrunden einiges wiedergutzumachen habe.

Hartberg jagt den Heimsieg gegen Ried

Auch die SV Ried reist mit frischem Selbstvertrauen in die Steiermark. Die Mannschaft von Trainer Mario Despotovic feierte am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den GAK und fuhr damit den ersten Dreier der Saison ein. In der Tabelle liegen die Wikinger mit vier Zählern aktuell auf dem siebten Rang, genau einen Punkt vor den neuntplatzierten Hartbergern.

Despotovic warnte seine Mannschaft vor dem extrem unangenehm zu bespielenden Gegner, blickt der Aufgabe aber optimistisch entgegen. Die Rieder wollen eine historische Durststrecke beenden: Der letzte Auswärtssieg der Innviertler in Hartberg datiert vom 18. September 2001 im ÖFB-Cup. Ried-Stürmer Ante Bajic betonte daher kampflustig, dass es höchste Zeit für den ersten Bundesliga-Dreier in der Oststeiermark sei.