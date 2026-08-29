Erling Haaland und Rayan Cherki schießen ManCity zum 4:1-Sieg

Manchester City marschiert weiter voran: Der englische Topklub feiert bei Crystal Palace einen klaren 4:1-Erfolg und bleibt in der Premier League makellos.

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Manchester City hat auch das zweite Saisonspiel der Premier League für sich entschieden und die weiße Weste gewahrt. Bei Crystal Palace setzten sich die Skyblues im Londoner Selhurst Park souverän mit 4:1 (1:0) durch. Mann des Tages war neben Erling Haaland auch Rayan Cherki: Beide Offensivstars steuerten jeweils zwei Treffer zum verdienten Auswärtssieg bei. Haaland (17.) Erling Haaland (17.) brachte die Gäste per Kopfball nach einer Semenyo-Flanke früh in Führung, ehe die Partie im zweiten Durchgang komplett entbrannte.

Die Hausherren schnupperten vor der Pause durch Mitchell (36.) Mitchell (36.) und Nketiah (40.) Nketiah (40.) am Ausgleich, doch nach dem Seitenwechsel schlug ManCity eiskalt zu. Cherki (54.) Rayan Cherki (54.) tanzte gleich vier Gegenspieler aus und vollendete sehenswert zum 2:0. Ein unglückliches Eigentor von City-Keeper Gianluigi Donnarumma (56.) Gianluigi Donnarumma (56.), dem der Ball nach einem Lattenfreistoß an den Rücken prallte, brachte Palace kurzzeitig heran.

Erling Haaland schnürt den Doppelpack in London

Die Hoffnung der Heimfans währte jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später stellte Cherki (59.) Rayan Cherki (59.) per abgefälschtem Distanzschuss den Alten Abstand wieder her. In der Schlussphase feierte 100-Millionen-Euro-Neuzugang Bouaddi (82.) Ayyoub Bouaddi (82.) sein Pflichtspieldebüt für die Gäste. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Haaland (84.) Erling Haaland (84.), der nach Vorarbeit von Phil Foden trocken zum 4:1-Endstand ins linke Eck einnetzte.

Während Crystal Palace nach der deutlichen Heimpleite weiterhin auf die ersten Zähler der neuen Saison wartet, blickt Manchester City auf einen rundum gelungenen Saisonauftakt zurück. Am kommenden Samstag empfangen die Skyblues den Aufsteiger Coventry City zu Hause, während Palace auswärts beim FC Fulham angeschriebene Punkte einfahren will.