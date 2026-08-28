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Eine Bedingung

OÖ-Landeshauptmann kündigt Didi-Kühbauer-Statue an

OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer
© GEPA pictures/ Manfred Binder
OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer reagiert humorvoll auf einen Satireartikel der "Tagespresse".
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In dem Beitrag geht es um den Ersatz des Linzer Doms durch eine Didi-Kühbauer-Statue nach dem "under von Linz.

Die "Tagespresse" hatte mit einem satirischer Artikel für Aufsehen gesorgt. Der Beitrag thematisiert scherzhaft, dass der Dom durch eine Didi-Kühbauer-Statue ersetzt werden soll. Nun gibt es dazu die Reaktion von Thomas Stelzer, der direkt auf diesen humoristischen Vorstoß eingeht.

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Bedingung für die Kühbauer-Statue

Stelzer nimmt die Thematik mit Humor auf und knüpft die Errichtung des Denkmals an eine Bedingung: Den Sieg der Champions League!

Politiker bedankt sich für Beitrag

In seinem Statement nimmt er direkten Bezug. Seine Reaktion auf die Idee: "Das mit der Statue besprechen wir, wenn die Champions League Trophäe in Linz steht."

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