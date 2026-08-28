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Duell verloren

Tormann-Knall: Ersatzbank für ÖFB-Goalie Schlager

Alexander Schlager verliert Duell um Einserleiberl bei Werder
© Bundesliga via Getty Images
Damit ist auch die Zukunft als Österreichs Einsertormann fraglich.
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Österreichs Fußball-Teamkeeper Alexander Schlager ist bei seinem neuen Club Werder Bremen nur der Zweiergoalie. Der Salzburger hat das Nachsehen gegenüber dem Esten Karl Hein. "Karl wird am Sonntag im Tor stehen und als Nummer eins in die Saison gehen", sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Liga-Auftaktmatch beim SC Freiburg. Bei Werders 3:0-Auswärtssieg vor einer Woche im DFB-Pokal gegen Lüneburg stand noch Schlager im Tor, allerdings fehlte Hein in dieser Partie verletzt.

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Schlager war im Sommer von Red Bull Salzburg zu Werder gewechselt. Damals hatten die Bremer ein offenes Rennen um das Einserleiberl angekündigt. Bei der WM fungierte der 30-Jährige als Österreichs Stammgoalie - ob er diese Rolle auch bei fehlender Spielpraxis beibehalten kann, erscheint fraglich.

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