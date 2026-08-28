Austria will Salzburg-Fluch erneut brechen

Die Veilchen fahren mit Aufholbedarf nach Salzburg.

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Nach dem Europacup-Einsatz am Donnerstag wartet auf die Austria schon der nächste Härtetest. Die Veilchen müssen am Sonntag zu Red Bull Salzburg (ab 19 Uhr live Sky und im Sport24-Liveticker) und wollen dort trotz schwieriger Ausgangslage anschreiben. In der Bundesliga hält die Mannschaft von Stephan Helm nach drei Spielen erst bei drei Punkten.

Die Statistik macht die Aufgabe nicht leichter. Von den vergangenen 27 Duellen mit Salzburg konnte die Austria nur eines gewinnen. Mut macht allerdings, dass ausgerechnet das jüngste Gastspiel in Wals-Siezenheim im Februar mit einem violetten Erfolg endete.

Helm: "Alle brennen darauf"

Für Austria-Trainer Helm ist das Duell ein "Highlightspiel". Trotz der Kräfte raubenden Europacup-Woche reist seine Mannschaft mit großen Ambitionen an. "Salzburg ist nach wie vor der Verein mit den meisten Möglichkeiten in Österreich", sagt Helm.

Verstecken wollen sich die Wiener deshalb nicht. "Da können sich alle sicher sein, dass jeder darauf brennt und eine leidenschaftliche Leistung auf dem Platz zeigen möchte. Wir fahren voller Tatendrang nach Salzburg."

Personell gibt es allerdings Sorgen. Innenverteidiger Ibrahim Buhari fällt mit einem Mittelhandbruch erneut aus, bei Jonas Feddersen ist ein Einsatz wegen eines Infekts fraglich.

Wiedersehen mit zwei Ex-Veilchen

Auf Salzburger Seite treffen gleich zwei Spieler auf ihren ehemaligen Klub: Haris Tabakovic und Abubakr Barry. Vor allem für Tabakovic ist das Wiedersehen speziell.

"Ich würde schon sagen, dass es nicht unbedingt ein normales Spiel ist, ich hatte dort eine tolle Zeit, viele Freunde gewonnen", sagt der Stürmer. Geschenke soll es trotzdem keine geben: "Sobald es losgeht, geht es nur noch um drei Punkte."

Salzburg geht als Favorit ins Duell. Für die Austria wäre ein Erfolg dagegen nicht nur der dringend benötigte zweite Saisonsieg, sondern auch die Wiederholung des Coups vom Februar.