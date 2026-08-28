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LASK will CL-Euphorie in die Liga mitnehmen

Eine jubelnde Fußballmannschaft in roten Trikots feiert gemeinsam auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Manuel Binder
Nach dem Königsklassen-Coup wartet am Samstag Altach.
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Die Champions League ist fix, jetzt wartet wieder der Bundesliga-Alltag: Der LASK empfängt am Samstag Altach (ab 19.30 Uhr, live Sky und im Sport24-Liveticker) und peilt den vierten Sieg im vierten Ligaspiel an. Nach dem historischen Einzug in die Königsklasse herrscht bei den Linzern Hochstimmung.

Trainer Dietmar Kühbauer will den Fokus aber sofort wieder auf die Meisterschaft richten. "Unser tägliches Brot ist die Bundesliga. Das dürfen wir nicht vergessen."

Kühbauer warnt vor Altach

Auf dem Papier spricht vieles für den Titelverteidiger. Der LASK hält nach drei Spielen beim Punktemaximum, Altach hat aus vier Partien erst drei Zähler geholt. Kühbauer lässt sich davon nicht täuschen: "Das ist eine richtig gute spielerische Mannschaft, die zuletzt oft an der Effizienz gescheitert ist."

Altach-Coach Ognjen Zaric bezeichnet den LASK sogar als "die aktuell beste Mannschaft Österreichs". Dass sein Team die Linzer fordern kann, habe das Cupfinale gezeigt. Dort unterlagen die Vorarlberger am 1. Mai erst nach Verlängerung.

Für Altach könnte Yann Massombo nach seiner Pardonierung sein Comeback geben.

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