Rapid vor Charaktertest gegen Angstgegner Sturm

Nach dem bitteren Europacup-Aus muss der Rekordmeister sofort wieder liefern. Ausgerechnet Sturm kommt zum Liga-Kracher nach Hütteldorf.

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Keine Zeit zum Wundenlecken für Rapid. Nur vier Tage nach dem bitteren Conference-League-Aus gegen Hearts wartet der nächste Härtetest. Am Sonntag empfängt der Bundesliga-Tabellenführer Vizemeister Sturm Graz im Allianz Stadion (17 Uhr, live Sky und im Sport24-Liveticker).

Die Ausgangslage könnte kaum widersprüchlicher sein. International platzte Rapids großes Ziel nach einem kapitalen Selbstfaller gegen die Schotten, national läuft es dagegen perfekt: Drei Spiele, drei Siege – zum erst sechsten Mal in der Bundesliga-Geschichte starteten die Hütteldorfer mit der Maximalausbeute.

Trainer Johannes Hoff Thorup fordert deshalb eine schnelle Reaktion. "Das Ausscheiden schmerzt heute und morgen, aber gegen Sturm will ich wieder Leidenschaft sehen."

Rapid will Liga-Serie retten

Saisonübergreifend hat Rapid sogar vier Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen – erstmals unter Hoff Thorup. Auch im Allianz Stadion steht bisher die Null: Beide Heimspiele dieser Saison wurden gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren.

Der starke Liga-Start soll verhindern, dass das Europacup-Aus die bisher so erfolgreiche erste Saisonphase kippen lässt. Nach zehn Saisonpartien hatte Hoff Thorup unmittelbar nach dem Hearts-Spiel auf acht Siege und zwei Remis verwiesen.

Doch Sturm ist ausgerechnet jener Gegner, gegen den Rapid zuletzt wenig zu bestellen hatte. Die Grazer gewannen die vergangenen beiden Bundesliga-Duelle jeweils mit 2:0. Zwei Liga-Spiele in Folge ohne Gegentor gegen Rapid waren Sturm zuletzt 2011 gelungen.

Auch das jüngste Gastspiel im Allianz Stadion ging mit 2:0 an die Steirer. Davor hatte Sturm allerdings drei Liga-Auswärtsspiele hintereinander bei Rapid verloren.

Seidl vor Rapid-Jubiläum

Für Matthias Seidl könnte der Schlager einen zusätzlichen Meilenstein bringen. Bei einem Einsatz absolviert der Rapid-Kapitän sein 100. Bundesliga-Spiel – sämtliche davon im grün-weißen Trikot.

Gegen Sturm ist seine persönliche Bilanz ausgeglichen: In elf Bundesliga-Duellen gab es vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Für Rapid zählt am Sonntag aber vor allem die unmittelbare Antwort auf den Mittwoch-Schock. Hoff Thorup: "Jetzt müssen wir die guten Dinge, die wir in dieser Saison gebracht haben, am Sonntag wieder bringen."