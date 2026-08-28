Kurios: Jamie Vardy sichert sich Bundesliga-Rechte

Jamie Vardy, aktuell ohne Verein, ist ein kleiner Coup gelungen. Der 39-Jährige hat sich Übertragungsrechte für die deutsche Bundesliga gesichert.

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Richtig gelesen. Der ehemalige Premier-League-Meister – in der Wunder-Saison mit Leicester City – streamt neben seiner Profikarriere auch auf YouTube.

Während der Engländer nach seinem Aus bei Cremonese (Serie A) noch auf Vereinssuche ist, treibt er die Karriere nach der Karriere weiter voran.

Nun hat Vardy nämlich die Rechte an sieben Freitagsspielen der deutschen Bundesliga erworben, angefangen mit dem Hammer-Auftakt Bayern München gegen VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker).

Zuseher im Vereinigten Königreich und Irland können sich ausgewählte Partien also auf "Jamie Vardy's Having a Party" ansehen. Der Vertrag läuft bislang einmal für diese Saison. Weitere Spiele laufen auch auf dem YouTube-Kanal "That's Football" von Mark Goldbridge, der erst kürzlich von Gary Nevilles "The Overlap" gekauft wurde.