× Völlig unnötig: Diese Kleidungsstücke waschen wir zu oft

Häufig landen unsere Kleidungsstücke nach einmaligem Tragen in der Waschmaschine, auch wenn das eigentlich gar nicht nötig ist.

In den meisten Haushalten landet am Ende des Tages die getragene Kleidung in der Waschmaschine. Damit steigt jedoch nicht nur der Strom- und Wasserverbrauch, sondern auch Verschleiß und Farbverlust machen den Textilien zu schaffen, wenn sie zu oft durch die Trommel gejagt werden. Während bei manchen Kleidungsstücken, wie Unterwäsche und Socken das Waschen nach jedem Tragen aus hygienischen Gründen erforderlich ist, gibt es auch andere, die wir allerdings zu oft unnötig waschen.

Diese Kleidungsstücke sollten Sie seltener waschen

Pullover

© Getty Images ×

Pullover, Hoodies, Sweatshirts und Cardigans können ohne Bedenken mehrere Male getragen werden, bevor sie gewaschen werden müssen. Sie werden häufig über anderen Textilien getragen und kommen deshalb kaum mit Schweiß in Kontakt. Sollte der Stoff unangenehme Gerüche aufgenommen haben, kann man ihn einfach auslüften lassen und danach noch einmal anziehen.

BHs

BHs werden zwar auf der Haut getragen, können aber im Gegensatz zu Slips mehrmals angezogen werden, da sie weniger Schweiß und Fett aufnehmen. Wer BHs zu oft wäscht, riskiert, dass sie schnell kaputt gehen. Laut Expert:innen reicht es völlig aus, BHs nach drei bis viermal Tragen zu waschen.

Funktionskleidung

Sport- und Outdoor-Bekleidung ist speziell für bestimmte Belastungen entwickelt und daher strapazierfähiger. Somit können diese Kleidungsstücke auch besser mit Schweiß und Keimen umgehen. Wurden die Textilien beim Sport komplett durchgeschwitzt, sollten sie gewaschen werden. Haben sie hingegen keine Gerüche angenommen, reicht es, sie gründlich auszulüften.

Pyjamas

© Adobe Stock ×

Auch Pyjamas waschen viele Menschen zu häufig. Wir schlüpfen meist frisch geduscht in den Schlafanzug und tragen ihn wahrscheinlich ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen. Solange man im Schlaf nicht übermäßig schwitzt, ist es ausreichend, den Pyjama einmal in der Woche zu waschen.

Jeans

Beim Waschen von Jeans gilt: je seltener, desto besser. Denn nach jeder Wäsche verlieren die Denim-Teile nämlich an Passform und Farbe. Wie die Jeans trotzdem sauber und hygienisch bleiben, lesen Sie hier.

Blazer und Jacken

Auch ein Blazer oder eine Jacke liegen meistens nicht direkt auf der Haut. Demnach ist es nicht nötig die Teile nach einmal Tragen direkt in die Waschmaschine zu werfen. In der Regel werden sie aus empfindlicheren und hochwertigeren Materialien hergestellt, die durch häufiges Waschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit der Zeit können sie ihre Form, Farbe oder Struktur verlieren. Stattdessen genügt es, das Kleidungsstück auszulüften und an die frische Luft zu hängen, damit es von Gerüchen befreit wird.