Trainer-Hammer um Lionel Messi (39)

Major-League-Soccer-Club Inter Miami hat einen Trainerwechsel vorgenommen.

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Der Argentinier Kily Gonzalez ersetzt beim Team von Lionel Messi seinen Landsmann Guillermo Hoyos, der seinen Posten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg räumen musste.

Hoyos hatte das Amt erst im April übernommen - von Javier Mascherano, der fünf Monate nach dem Gewinn der Mannschaft überraschend zurückgetreten war.

Der 52-jährige Gonzalez kennt Messi gut, beide spielten gemeinsam im Nationalteam.