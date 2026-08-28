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Paukenschlag

Trainer-Hammer um Lionel Messi (39)

Ein Fußballspieler von Inter Miami CF im pinken Trikot steht auf dem Spielfeld.
© IMAGO/Icon Sportswire
Major-League-Soccer-Club Inter Miami hat einen Trainerwechsel vorgenommen.
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Der Argentinier Kily Gonzalez ersetzt beim Team von Lionel Messi seinen Landsmann Guillermo Hoyos, der seinen Posten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg räumen musste.

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Hoyos hatte das Amt erst im April übernommen - von Javier Mascherano, der fünf Monate nach dem Gewinn der Mannschaft überraschend zurückgetreten war.

Der 52-jährige Gonzalez kennt Messi gut, beide spielten gemeinsam im Nationalteam.

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