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Barcelona übernahm Tabellenführung mit 2:0 gegen Bilbao

Ein Barcelona-Spieler schießt aufs Tor, der Torwart von Athletic Bilbao pariert den Ball.
© Getty Images
Der FC Barcelona hat auch das zweite Saisonspiel in der spanischen Fußball-Liga ohne Gegentor gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen.
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Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich am Donnerstag zuhause gegen Athletic Bilbao ohne Probleme mit 2:0 (1:0) durch. Raphinha (37.) brachte die Katalanen in Führung, Fermin Lopez (82.) traf nach einem schweren Abwehrfehler zum Endstand.

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Rodri, der beste Spieler des WM-Turniers, feierte in Minute 63 sein viel umjubeltes Debüt im Barca-Trikot. Wenig später hatten die Blaugrana aber Glück, dass Oihan Sancet nur die Stange traf (75.). In der ersten Runde hatte der Titelverteidiger einen klaren 5:0-Auswärtssieg bei Elche und ÖFB-Verteidiger David Affengruber bejubelt.

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