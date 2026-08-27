La Liga
Barcelona übernahm Tabellenführung mit 2:0 gegen Bilbao
Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich am Donnerstag zuhause gegen Athletic Bilbao ohne Probleme mit 2:0 (1:0) durch. Raphinha (37.) brachte die Katalanen in Führung, Fermin Lopez (82.) traf nach einem schweren Abwehrfehler zum Endstand.
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Rodri, der beste Spieler des WM-Turniers, feierte in Minute 63 sein viel umjubeltes Debüt im Barca-Trikot. Wenig später hatten die Blaugrana aber Glück, dass Oihan Sancet nur die Stange traf (75.). In der ersten Runde hatte der Titelverteidiger einen klaren 5:0-Auswärtssieg bei Elche und ÖFB-Verteidiger David Affengruber bejubelt.
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