Barcelona übernahm Tabellenführung mit 2:0 gegen Bilbao

Der FC Barcelona hat auch das zweite Saisonspiel in der spanischen Fußball-Liga ohne Gegentor gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich am Donnerstag zuhause gegen Athletic Bilbao ohne Probleme mit 2:0 (1:0) durch. Raphinha (37.) brachte die Katalanen in Führung, Fermin Lopez (82.) traf nach einem schweren Abwehrfehler zum Endstand.

Rodri, der beste Spieler des WM-Turniers, feierte in Minute 63 sein viel umjubeltes Debüt im Barca-Trikot. Wenig später hatten die Blaugrana aber Glück, dass Oihan Sancet nur die Stange traf (75.). In der ersten Runde hatte der Titelverteidiger einen klaren 5:0-Auswärtssieg bei Elche und ÖFB-Verteidiger David Affengruber bejubelt.