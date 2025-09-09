Crash mit mehreren Autos: Polizei sucht jungen Raser

Ein schwerer Unfall, in dem mehrere Fahrzeuge involviert waren, ereignete sich am Montagabend in Graz-Liebenau.

Dort war auf der Liebenauer Hauptstraße gegen 20.30 Uhr ein 70-Jähriger Grazer mit seinem Pkw in Richtung Norden unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto viel zu schnell überholte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 70-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den Parkstreifen aus. Kurz nachdem der unbekannte Kombi vorbeigefahren war, überholte ein weiterer Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit, gelenkt von einem 20-Jährigen, ebenfalls gefährlich. Der junge Fahrer verlor bei seinem Manöver die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast sowie eine Werbeleinwand. Anschließend wurde sein Auto durch einen angrenzenden Acker geschleudert, wo es dann zum Stillstand kam.

Der Lenker und dessen 18-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall nur leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Graz verbracht. Der 70-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an einem Strommasten und einer Werbeleinwand. Aus dem Unfallfahrzeug trat Öl aus, welches von der Freiwilligen Feuerwehr Mariagrün gebunden werden musste. Beide Autolenker waren nüchtern.

Gesucht wird der Raser

Gesucht wird nun der unbekannte Kombi-Fahrer, der den gefährlichen Überholvorgang eingeleitet hat. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Auto um ein dunkel lackiertes Fahrzeug, vermutlich einen Mercedes-Kombi, BMW-Kombi oder Audi-Kombi mit Grazer Kennzeichen handeln. Der Fahrer soll erst Anfang 20 sein.

Personen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Graz, Verkehrsinspektion 1, unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 654110 in Verbindung zu setzen.