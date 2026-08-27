Gegen Braga
0:0 – Austria erkämpft Remis und scheidet aus
Zum ersten Mal gefährlich wurden die Veilchen in der 10. Minute, als Julian Hettwer sein Tempo in Szene setzte, den Abschluss dann aber weit über das Tor beförderte.
Auf der Gegenseite verpasste Navarro eine Hereingabe in der Mitte nur knapp (15.).
Noch eindeutiger war es wenig später: Zuerst feuerte Johannes Eggestein seinen freien Abschluss nur auf den Torhüter, der dann beim Abpraller noch die Hand vor dem einstürmenden Hettwer dranbekam (20.).
Austria dominiert, Chancen haben beide
Das Heft hatten aber definitiv die Gastgeber in der Hand und brachten es dabei zwischenzeitlich sogar auf fast 70 Prozent Ballbesitz gegen den klaren Favoriten!
Dennoch mussten violette Beine immer einmal wieder zur Stelle sein, so kurz vor der Pause, als Johannes Handl Bragas Pau Victor in höchster Not rechtzeitig abdrängte (41.).
In der Offensive fehlte hingegen immer wieder ein Zentimeter, auch bei Eggestein nach einer Ranftl-Flanke (52.).
Braga legt violette Offensive lahm
Die Portugiesen übernahmen mit fortlaufender Partie immer mehr das Kommando, um die Austria vom Tor fernzuhalten – und das auch mit Erfolg. Die Wege in die Box waren dadurch viel zu weit.
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Die größte Chance fanden daher die Gäste vor, im Konter hielt Samuel Sahin-Radlinger aber stark gegen Travassos (69.). Die Austria fand keine gefährliche Chance mehr vor.
Schlussendlich mangelte es zu oft an der technischen Qualität, ebenso wie am nötigen Glück. Zwei ordentliche Leistungen reichen gegen ein Team wie Braga nicht zum Aufstieg.
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