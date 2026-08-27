Steuerschulden: Liverpool-Legende droht Insolvenz

Ex-Liverpool-Star Jamie Carragher (48) droht nun die Insolvenz. Er hat offenbar offene Steuerschulden bei der britischen Steuerbehörde HMRC, die nun einen entsprechenden Antrag beim High Court in London eingereicht haben.

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Wie die "Daily Mail" berichtet, hat Liverpool-Legende Jamie Carragher Steuerschulden bei der britischen Steuerbehörde HMRC. Im droht nun sogar die Insolvenz. Ein Sprecher des Ex-Fußballers erklärte jedoch, dass es sich hierbei um eine private Steuerangelegenheit handle. Diese sollten schon früher geklärt werden. Inzwischen sollen die wichtigen Schritte zur Begleichung der offenen Forderungen eingeleitet sein.

Carraghers Sprecher betonte: "Es handelt sich um eine private Steuerangelegenheit, die eigentlich schon früher hätte geklärt werden sollen. Die entsprechenden Schritte zur Beilegung des Falls werden heute eingeleitet." Man hofft, dass das Verfahren nicht weiterverfolgt werde und die Angelegenheit schnell abgeschlossen sei.

Als TV-Experte tätig

Auch die HMRC hat sich zu den Fall geäußert. Ein Sprecher der Behörde teilte mit, dass mit den Betroffenen eine gemeinsame Lösung zu den offenen Steuerschulden finden möchte. Ein Insolvenzverfahren soll nur als letzte Möglichkeit beantragt werden. Zu Carraghers Fall wollte sich die Behörde nicht äußern.

Der 48-Jährige ist weiterhin als Fußball-Experte im TV aktiv. Beim britischen "Sky Sport" analysiert der Engländer Premier-League-Spiele. Am bekanntesten ist seine Arbeit beim US-Sender "CBS Sports", wo er die Champions League behandelt. Zudem ist er regelmäßig im Podcast "Stick to Football" zu hören.

Abseits des Fernsehstudios ist der einstige Liverpool-Abwehrchef ein umtriebiger Geschäftsmann. Dem britischen Firmenbuch („Companies House“) zufolge fungiert er aktuell als Direktor bei gleich vier Unternehmen und hält zudem Anteile an einer weiteren Firma.

Carragher spricht offen über bitteren Tiefpunkt

Es ist nicht der erste heftige Wirbel um den ehemaligen Kult-Kicker. Bereits in der Vergangenheit schlugen die Wellen abseits des Rasens hoch: Nach einem hitzigen Wortgefecht im Straßenverkehr spuckte der Ex-Profi im Affekt in Richtung eines anderen Autos – und traf dabei versehentlich ein junges Mädchen. Zuvor war Carragher vom Vater des Teenagers provoziert worden.

Der Spuck-Skandal hatte heftige Konsequenzen: Carragher bat öffentlich um Entschuldigung, verlor aber vorübergehend seinen lukrativen Job beim TV-Riesen Sky Sports. Obwohl er später auf den Bildschirm zurückkehren durfte, hinterließ der Vorfall tiefe Spuren. Der Ex-Verteidiger gab offen zu, danach ein halbes Jahr lang völlig neben der Spur gewesen zu sein – er holte sich schließlich professionelle Hilfe, um die Krise zu bewältigen.

Inzwischen hat sich die Liverpool-Legende wieder im TV-Olymp etabliert und glänzt regelmäßig bei "Sky" und "CBS". Doch die neue Steuer-Affäre bringt den TV-Experten nun erneut ins Trudeln und stellt ihn vor eine echte Zerreißprobe.