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Transfer-Coup

Fix: Dominik Fitz kehrt nach Österreich zurück

SR
von
Dominik Fitz wechselt leihweise zum WAC
© GEPA
Der langjährige Austria-Profi Dominik Fitz ist nach Österreich zurückgekehrt und wechselt für eine Saison leihweise von Minnesota United in die Bundesliga zum Wolfsberger AC.
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Das teilten die Kärntner am Donnerstag mit. Der WAC besitzt zudem eine Kaufoption für den 27-Jährigen. Fitz war im Sommer 2025 in die MLS gewechselt, kam in Minnesota aber nur auf neun Einsätze.

Dominik Fitz wurde beim WAC vorgestellt
Dominik Fitz wurde beim WAC vorgestellt © WAC

Er könne es kaum erwarten, wieder am Feld zu stehen und Spielminuten zu sammeln, sagte der Wiener.

Für die Austria ging er zwischen 2006 bis 2025 durch alle Altersklassen und absolvierte vor seinem Abgang 204 Partien, in denen er 54 Tore und 63 Vorlagen beisteuerte.

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"Nachdem er in Amerika sehr lange nicht gespielt hat, ist es nun unsere Aufgabe, ihn wieder zu alter Stärke zurückzuführen und dort hinzubringen, wo er vor seinem Wechsel nach Minnesota war", sagte WAC-Trainer Thomas Silberberger über den offensiven Mittelfeldspieler.

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