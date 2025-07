In Kärnten: Udo Jürgens "kommt nach Hause"

Ganz Museumsdirektor zog Wolfgang Muchitsch, Hausherr im kärnten.museum, schmunzelnd weiße Handschuhe an, als er vor den Fotografen von Jenny und John Jürgens als erste Leihgabe die Siegesmedaille des Song-Contest-Gewinns 1966 überreicht bekam.

Udo Jürgens Kinder waren am Dienstag persönlich nach Kärnten gekommen, um im Rahmen einer Pressekonferenz einen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen.

Zahlreiche weitere persönliche Objekte aus dem Nachlass des 2014 verstorbenen Udo Jürgens sollen folgen, darunter das Motorboot "Merci, Cherie", ein Glasflügel der Marke Schimmel, der Bambi für das Lebenswerk, goldene Schallplatten und Ähnliches mehr. "Papa kommt nach Hause, zu euch", freute sich John Jürgens, der so wie seine Schwester betonte, dass der Vater testamentarisch verfügt habe, seinen Fans den Nachlass zugänglich zu machen. Inhaltlich wird sich das "Museum im Museum" (Muchitsch) der Geschichte von Udo Jürgens Familie in Kärnten, seiner Kindheit, Jugend und seinen musikalischen Anfängen rund um den Wörthersee widmen. Die Hommage an den Künstler soll sowohl die öffentliche als auch die private Seite des Sängers thematisieren.

Eröffnung im Frühsommer 2027

Gut Ding braucht Weile: "Vielleicht muss man manchmal einfach zuwarten", kommentierte Sohn John die allesamt verworfenen und gescheiterten Ideen für Udo-Jürgens-Museen im In- und Ausland. Zuletzt versuchte ja auch der inzwischen insolvente Event-Veranstalter Hannes Jagerhofer in einer Klagenfurter Villa ein derartiges Museum zu errichten. Vom Land Kärnten und der Tourismusregion Klagenfurt unterstützt, ist das Projekt nun auch für Tochter Jenny "eine seriöse Sache. Wir haben das Gefühl, dass nichts passieren kann", zeigte sie sich in Anwesenheit von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erleichtert.

Nach dem heutigen Startschuss für das lange als Geheimprojekt behandelte Unterfangen soll nun die Ausrichtung eines Wettbewerbes für die Ausstellungsgestaltung folgen. Eingerichtet wird die Schau auf 400 Quadratmetern im zweiten Obergeschoß des kärnten.museum, das passenderweise gleich neben dem Klagenfurter Konzerthaus und der Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik liegt. Die Eröffnung der Udo-Jürgens-Schau soll im Frühsommer 2027 über die Bühne gehen.