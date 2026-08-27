FC Bayern mit Start-Rekord in neue Saison

Rekordmeister will stolze Serie gegen Stuttgart weiterführen.

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Die deutsche Fußball-Bundesliga startet am Freitagabend um 20:30 Uhr (live auf Sky) in der Münchner Allianz Arena mit einem echten Traditionsschlager in die neue Spielzeit 2026/27: Der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart.

Nach Rückstand 29 Punkte geholt

Für das Team von Trainer Vincent Kompany beginnt die Mission Titelverteidigung mit hochinteressanten Vorzeichen: Der FC Bayern bewies in der abgelaufenen Saison enorme Moral und holte nach Rückständen stolze 29 Punkte. Damit stellten die Münchner den historischen Bundesliga-Rekord von Bayer 04 Leverkusen aus der Saison 1999/2000 ein.

Stuttgarts Auftakt-Fluch

Auf der Gegenseite möchte der VfB Stuttgart eine Negativserie durchbrechen: Die Schwaben sind der einzige Bundesligist, der in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils komplett ohne Punkte am 1. Spieltag blieb (1:3 in Freiburg 2024/25 sowie 1:2 bei Union Berlin 2025/26).

Das Eröffnungsspiel verspricht damit direkte Spannung: Während der Rekordmeister seine Heimstärke und Comeback-Mentalität unter Beweis stellen will, brennt Stuttgart darauf, den Auftaktfluch der letzten Jahre endlich zu besiegen.

Bundesliga total auf Sky

Sky ist auch in der Saison 2026/27 die erste Adresse für alle Fans der Deutschen Bundesliga und ihrer Vereine und wird alle Freitags- und Samstagsspiele inkl. Des "Tipico Topspiels der Woche" live übertragen. Insgesamt wird Sky 200 der 306 Spiele der Deutschen Bundesliga zeigen.

Beim Topspiel der Woche am Samstagabend wird wie gewohnt Lothar Matthäus als Experte und Co-Kommentator neben Wolff Fuss fungieren. Am Flutlicht-Freitag gehört der ehemalige ÖFB-Teamspieler Martin Harnik zum Experten-Team. Didi Hamann wird die Samstagnachmittag Spiele begleiten und einordnen.