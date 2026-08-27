Transfer-Knall um Atletico-Star

Atletico will Julian Alvarez zum Verbleib zwingen.

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Im Wechseltheater um Julian Alvarez hat Atletico Madrid seinem Stürmer endgültig eine Absage für einen Transfer zum FC Barcelona erteilt. "Der Vorstand unterstützt die Strategie des Clubs einstimmig. Ein Wechsel von Julian Alvarez zum FC Barcelona wird nicht verhandelt", hieß es in einem Club-Statement. Der Argentinier steht in Madrid noch bis 2030 unter Vertrag und hätte bei Barca den in die USA gewechselten Robert Lewandowski ersetzen sollen.

Von eigenen Fans ausgepfiffen

Einen Wechsel zu einem anderen Club schließt Atlético nicht aus. Alvarez hatte seinen Wunsch während der WM öffentlich gemacht. Zunächst ging es um einen Transfer zu Real Madrid, den Atlético ablehnte. Dann kam Barça ins Spiel. Wegen der Spekulationen um einen Wechsel war der Angreifer am Sonntag im Spiel gegen den FC Villarreal von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. In dieser Woche fehlte der 26-Jährige am Mittwoch und Donnerstag beim Training von Atlético, berichtet die Sportzeitung "Marca". Offiziell soll der Stürmer sich unwohl fühlen.

200 Millionen von Arsenal?

Ein Ausweg könnte Arsenal sein. Der englische Fußball-Meister ist noch auf der Suche nach offensiver Verstärkung. In diesem Sommer haben die Gunners bereits weit über 200 Millionen Euro für neue Spieler investiert. Der Fokus lag dabei bisher aber auf der Defensive und dem Mittelfeld.