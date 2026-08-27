Ratko Mladić ist tot

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Der in Den Haag zu lebenslanger Haft verurteilte Ratko Mladić hatte seit Monaten mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seine Familie sowie der serbische Staat hatten sich im Vorfeld um eine Freilassung zur medizinischen Behandlung bemüht.
Mladić war in den Jahren von 1992 bis 1995 Chef des Generalstabs der Armee der Republika Srpska. In dieser Funktion befehligte er während der Kriege in Kroatien sowie in Bosnien und Herzegowina mehrere Militäroperationen.
Verurteilung durch Haager Tribunal
Am 8. Juni 2021 folgte die Verurteilung durch das Haager Tribunal. Der frühere Militärchef wurde wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Nicht-Serben während des Bosnienkrieges zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Einheiten im Sommer 1995 rund 8.000 bosniakische (muslimische) Männer und Burschen ermordet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Mladić war Armeechef.