Ratko Mladić ist tot

Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladić ist laut serbischen Medienberichten im Alter von 84 Jahren gestorben. Eine offizielle Bestätigung dafür steht derzeit noch aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der in Den Haag zu lebenslanger Haft verurteilte Ratko Mladić hatte seit Monaten mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seine Familie sowie der serbische Staat hatten sich im Vorfeld um eine Freilassung zur medizinischen Behandlung bemüht.

(FILES) Commander of Serbian forces in Bosnia General Ratko Mladic (C) speaks to a Serbian soldier on February 15, 1994 at the Lukavica barracks on the ouskirts of Sarajevo six days before the NATO ultimatum. Former Bosnian military Serb leader and war criminal Ratko Mladic has died in a prison hopsital in the Hague, according to Serbian state broadcaster RTS on August 27, 2026, after suffering several strokes. Mladic, 84, was dubbed the 'Butcher of Bosnia' for his role in the 1995 Srebrenica massacre during the Bosnian war. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) © APA/AFP/PASCAL GUYOT

Militärchef während der Kriege

Mladić war in den Jahren von 1992 bis 1995 Chef des Generalstabs der Armee der Republika Srpska. In dieser Funktion befehligte er während der Kriege in Kroatien sowie in Bosnien und Herzegowina mehrere Militäroperationen.

(FILES) Ratko Mladic (L), Bosnian Serb military commander whispers on August 5, 1993 in Serb stronghold of Pale, to the ear of Radovan Karadzic, Bosnian Serb warlord and leader of the Serb-run part of Bosnia during the 1992-1995 war. Former Bosnian military Serb leader and war criminal Ratko Mladic has died in a prison hopsital in the Hague, according to Serbian state broadcaster RTS on August 27, 2026, after suffering several strokes. Mladic, 84, was dubbed the 'Butcher of Bosnia' for his role in the 1995 Srebrenica massacre during the Bosnian war. (Photo by MICHAEL EVSTAFIEV / AFP) © APA/AFP/MICHAEL EVSTAFIEV

Verurteilung durch Haager Tribunal

Am 8. Juni 2021 folgte die Verurteilung durch das Haager Tribunal. Der frühere Militärchef wurde wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Nicht-Serben während des Bosnienkrieges zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Einheiten im Sommer 1995 rund 8.000 bosniakische (muslimische) Männer und Burschen ermordet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Mladić war Armeechef.