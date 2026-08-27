Lustenau kracht im West-Derby auf WSG Tirol

Freitag, 19.30 Uhr live auf Sky.

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Mit dem Punktekonto wächst in Lustenau auch die Erwartungshaltung. "Nach der Leistung gegen Sturm erwartet nun jeder einen Heimsieg von uns. Das macht die Aufgabe nicht leichter, aber wir werden sie annehmen", erklärte Austria-Trainer Markus Mader vor dem Westduell mit der am Tabellenende liegenden WSG Tirol am Freitagabend (19.30 Uhr/Sky). Nach den ersten vier Runden hält der Bundesliga-Aufsteiger aus Vorarlberg bei fünf Punkten. WSG war die letzte 12 Tage spielfrei Das 1:1 in Graz gab den Lustenauern einen weiteren Schub.

In Ruhe Umbruch forcieren

"Wir haben gesehen, dass bereits vieles gut funktioniert. Genau das wird aber auch notwendig sein, wenn wir gegen die WSG Tirol punkten wollen", meinte Mader, dessen Truppe aus den ersten beiden Heimspielen vier Zähler geholt hat. Ein Kampf, der aus Tiroler Sicht am Freitag im ersten Saisonsieg münden soll. Weil das Gastspiel bei Austria Wien wegen des Europacupauftritts der Violetten verschoben wurde, konnten die Tiroler in Ruhe ihren Umbruch vorantreiben.

Semlic schwärmt von Rapid-Leihgabe

"Ich bin zufrieden mit diesen zwölf Tagen. Wir haben den nächsten Schritt gehen können in allen Phasen des Spiels", sagte WSG-Trainer Philipp Semlic. Die WSG gewann drei ihrer vier Bundesliga-Spiele in Lustenau. Mit Rapid-Leihspieler Moritz Oswald kam ein weiterer neuer Akteur, der den Tirolern auf Anhieb weiterhelfen soll. Semlic: "Er ist ein hochintelligenter Spiler." Bei den Lustenauern wird Phillip Böhm (24) anstelle des gesperrten Domenik Schierl (Platzverweis gegen Sturm) zwischen den Pfosten stehen und damit sein Liga-Debüt geben. Pius Grabher fällt wegen einer Reizung der Achillessehne aus.

SC Austria Lustenau - WSG Tirol (Lustenau, Sun Minimeal Arena, 19.30 Uhr, SR Baumann). Keine Saison-Ergebnisse 2025/26

Lustenau: Böhm - Gmeiner, Chukwu, Pertlwieser, Soares - Weixelbraun, Afrifa, Kacuri, Diarra, Gashi - Verinac

Es fehlen: Schierl (gesperrt), Grabher (Achillessehne)

WSG: Hamzic - Murray, Boras, Kubatta, Gschösser - Satin, Celic - Balic, Baden Frederiksen, Olakigbe - Hinterseer

Es fehlen: Sabitzer (Muskelbündelriss), Butler (Reha nach Kreuzbandriss)