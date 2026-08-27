CL-Wirbel: UEFA verbietet Kracher-Partie

Zwei Partien sind bereits vor der Auslosung ausgeschlossen.

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Heute um 18 Uhr (LIVE auf Sky) wird es spannend: Dann erfährt der LASK gegen welche acht Teams es in der Champions League geht. Der erste Spieltag steigt am 8. September. Seit 2024 gibt es die Ligaphase mit 36 Teams. An acht Spieltagen trifft jedes Team auf ebenso viele verschiedene Gegner. Die ersten acht Teams stehen fix im Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen im Februar um den Aufstieg in die Runde der letzten 16. Doch wer sind die möglichen Gegner des LASK in der Königsklasse? Aus jedem Topf bekommt der LASK zwei Gegner zugelost. Selbst wird man in Topf 4 gezogen.

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Neue Regel

Vor der Auslosung sorgt eine bisher fast unbekannte Regel für Aufregung. Zwei absolute Topduelle sind nämlich bereits ausgeschlossen. Liverpool kann in der Vorrunde nicht zu Hause auf Real Madrid treffen und Inter nicht auf Arsenal. Grund dafür ist eine neue UEFA-Regel, die verhindern soll, dass dieselbe Paarung drei Jahre in Folge mit identischem Heimrecht zustande kommt.

Liverpool und Real Madrid standen sich bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten an der Anfield Road gegenüber – und beide Male behielten die Engländer die Oberhand. Inter und Arsenal standen sich zuletzt zweimal im San Siro gegebener. Ein Aufeinandertreffen der europäischen Schwergewichte ist allerdings weiterhin möglich. Real Madrid könnte Liverpool im eigenen Bernabéu empfangen, Arsenal Inter in London.

Für die K.-o.-Runde gilt die neue Einschränkung nicht. Dort wäre ein Duell also unabhängig vom bisherigen Heimrecht möglich.