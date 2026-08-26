Yann Massombo nach Streik begnadigt – Elongo-Yombo kommt!

Personal-Sensation beim SCR Altach: Der Bundesligist vergibt Streik-Sünder Yann Massombo nach intensiven Aussprachen. Zudem verstärken sich die Vorarlberger mit Rodney Elongo-Yombo.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der SCR Altach sorgt in der Sommer-Transferphase für gewaltiges Spektakel. Yann Massombo darf ab sofort wieder am Mannschaftstraining des Vorarlberger Bundesligisten teilnehmen. Der 26-jährige Offensivakteur hatte zuletzt die Auswärtsreise zum Meisterschaftsspiel bei Sturm Graz verweigert, um einen Wechsel zum Ligakonkurrenten zu erzwingen. Nach mehreren klärenden Gesprächen begnadigte der Verein den Spieler nun. Massombo zeigte sich reumütig: "Im Nachhinein habe ich einen Fehler gemacht und würde heute vieles anders machen. Ich befand mich in einer Ausnahmesituation." Am Samstag, 29. August (19:30 Uhr/live Sky Sport Austria & Sport24-Liveticker), gastiert Altach beim LASK.

Ein Transfer von Massombo zu Sturm Graz oder einem anderen Klub im laufenden Sommerfenster ist damit vom Tisch. Trotz der Begnadigung behalten sich die Altacher Verantwortlichen juristische Schritte wegen eines möglichen Regelverstoßes vor. Sportlich richtet der Angreifer den Blick nach vorne und versprach, alles für die Ziele der Mannschaft zu geben.

Elongo-Yombo verstärkt das Angriffsspiel

Parallel zur Causa Massombo präsentierte der SCR Altach einen vielversprechenden Neuzugang für die Offensive. Der 25-jährige Rodney Elongo-Yombo unterschrieb beim Klub aus dem Ländle einen Zweijahresvertrag. Der deutsch-kongolesische Offensivspieler stand zuletzt beim deutschen Drittligisten 1. FC Saarbrücken unter Vertrag. Altachs Sportdirektor Philipp Netzer lobte den Neuzugang für seine Torgefahr, Beidfüßigkeit und Erfahrung, die dem Offensivspiel der Ländle-Elf zusätzliche Durchschlagskraft verleihen sollen.