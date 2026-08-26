Rodionov nur mehr einen Schritt vor US Open

Nur ein Österreicher hat es in die dritte Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open geschafft.

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Jurij Rodionov meisterte am Mittwoch in Flushing Meadows mit einem 6:2,3:6,6:1 über den Portugiesen Frederico Ferreira Silva auch die zweite Hürde.

Das Aus kam hingegen für Joel Schwärzler gegen den Italiener Andrea Guerrieri mit 6:3,4:6,1:6 und für Lukas Neumayer gegen den als Nummer zwei gesetzten Hongkong-Chinesen Wong Coleman mit 3:6,3:6.

Rodionov kämpft nun am Donnerstag gegen den als Nummer vier gesetzten Briten Jacob Fearnley um einen Platz im Hauptfeld. Es wäre nach drei Teilnahmen in Roland Garros (1:3-Siege) die erste bei einem weiteren Major-Turnier für den Niederösterreicher.

Fix dabei sind bereits aus rot-weiß-roter Sicht Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, Julia Grabher sowie dank "protected ranking" der von einer Verletzung zurückkehrende Filip Misolic. Sebastian Ofner war in der ersten Quali-Runde ausgeschieden.