Adidas präsentiert letzte Champions-League-Bälle

Ein letztes Mal designt Adidas die ikonischen Spielbälle der Herren- und Frauen-Champions-League.

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Mit der Saison 2027/28 übernimmt Nike beim runden Leder, für die Ligaphase darf also ein letztes Mal der deutsche Sportartikel-Hersteller Adidas ran.

Seit 2001 besteht das unweigerlich mit der Königsklasse verbundene Sterne-Design. Nun wurden die kommenden Bälle präsentiert.

Champions-League-Ball 2026/27 der Männer und Frauen © Adidas

Neue Bälle für K.o.-Runde?

"Die eigenständigen Designs verkörpern Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist als zentrale Erfolgsfaktoren auf Europas größter Klubfußballbühne", so Adidas.

Während die Bälle der Männer bunt und etwas verwaschen aussehen, sind die der Frauen klarer im Design – und das mit Absicht.

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Der Männerball symbolisiert "die Atmosphäre nebelverhangener Trainingseinheiten", das Spielgerät der Frauen steht mit dem Ring aus gelben Sternen "für Zusammenhalt und gemeinsamen Ehrgeiz".

Ganz die letzten Bälle von Adidas werden diese aber wohl nicht sein, denn für die K.o.-Runden wird normalerweise eine neue Kugel entworfen.