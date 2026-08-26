Auch Austria braucht ein Europacup-Wunder

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Auf die Wiener Austria wartet heute im Play-off-Rückspiel für die Conference-League eine Mammutaufgabe.

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Will das Team von Coach Stephan Helm in die Ligaphase, braucht es am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF & im OE24-Live-Ticker) einen deutlichen Heimsieg gegen Sporting Braga. Die Portugiesen hatten das Hinspiel 2:0 gewonnen und sind klarer Favorit.

"Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt, wie wir versuchen werden, dieses kleine Fenster aufzustoßen. Aber es muss einfach alles passen", sagte Helm.

LASK hat gezeigt was es braucht

Die "Veilchen" hatten im Hinspiel beim Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison durchaus mitgespielt, waren allerdings glücklos geblieben. Dieses will man nun vor den Heimfans erzwingen. Vorbild soll der LASK sein, der am Dienstag nach furioser Aufholjagd gegen Celtic Glasgow als 5:1-Sieger vom Platz ging und nun Champions League spielt.

"Sie haben gezeigt, dass im Fußball vieles möglich ist, was man sich gar nicht vorstellen kann. Natürlich kann das für uns eine Inspiration und Motivation sein", sagte Helm, der den Linzern gratulierte. "Es zeigt, wenn man kontinuierlich und konsequent einen Weg beschreitet und auch in allen Belangen viel investiert, dann ist so etwas möglich."

Austria & Braga mit vollen Akkus ran

Sowohl die Austria als auch Braga hatten ihre Ligaspiele am Wochenende verlegt und somit spielfrei, der Fokus konnte daher ganz auf den europäischen Kontrahenten gelegt werden. "Gerade wenn es gegen so einen Gegner geht, tut so eine volle Trainingswoche natürlich gut", meinte Stürmer Johannes Eggestein.

Finanziell würde sich der Aufstieg in die Conference-League-Ligaphase mit 3,17 Mio.-€-Startgeld auf jeden Fall schon mal lohnen.