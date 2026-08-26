Real Madrid gewann dank Mbappe-Gala auch 2. Ligaspiel

Ein überragender Kylian Mbappe hat Startrainer Jose Mourinho nach 13 Jahren ein erfolgreiches Heim-Comeback mit Real Madrid beschert.

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Dank eines Dreierpacks des französischen Superstars (40., 60., 80.) und eines Treffers von Vinicius Junior (68.) besiegte der spanische Fußball-Rekordmeister den Cupsieger Real Sociedad am Mittwoch mit 4:1 und gewann auch das zweite Ligaspiel. Der Ex-Salzburger Luka Sucic (44.) traf für die Gäste aus dem Baskenland zum Ausgleich.

Vor der Partie wurde es im ausverkauften Estadio Bernabeu feierlich. Zwei spanische Weltmeister präsentierten den Fans die WM-Trophäe: Reals Zugang Marc Cucurella und San Sebastians Mikel Oyarzabal trugen den goldenen Pokal ins Stadion. Direkt nach dem Anpfiff machte Real Druck. Der erste Treffer fiel aber erst fünf Minuten vor der Pause. Da traf Mbappe nach einem Traumpass von Federico Valverde. Doch die Führung hielt nur vier Minuten - Sucic nutzte eine Unachtsamkeit in der Real-Abwehr zum überraschenden Ausgleich.

In der zweiten Hälfte dominierten die "Königlichen" weiter das Geschehen. WM-Torschützenkönig Mbappe drehte jetzt richtig auf und schnürte dank zweier weiterer Treffer einen Triplepack. Dazwischen war Vinicius Junior erfolgreich. Der aus Leipzig gekommene Zugang Yan Diomande, der dem Vernehmen nach mindestens 125 Millionen Euro Ablöse gekostet haben soll, kam in der 84. Minute in die Partie. Beim Liga-Auftakt hatte Real am vergangenen Samstag 2:1 bei Espanyol Barcelona gewonnen.