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Fans stinksauer

"Schande, saublöd!" Rapid-Ärger nach Europacup-Pleite

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball während eines UEFA Conference League-Spiels.
© GEPA pictures/ Philipp Brem
Lange hat es nicht gedauert bis zur ersten, großen Rapid-Krise in der noch jungen Saison. Nach dem Europacup-Aus sind die Fans stinksauer - vor allem auf den Trainer und Sportdirektor.
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Gegen die Hearts aus Schottland musste man sich im Elferschießen geschlagen geben, Rapid steht ohne internationale Gruppenphase da. Dabei sah es nach dem 1:0 von Ercan Kara und der Gelb-Roten Karten für die Schotten gut aus in Wien-Hütteldorf.

Doch in Unterzahl rettete man sich gerade noch ins Elfmeterschießen, dort kam das aus. Auf Facebook entlädt sich der Zorn der grün-weißen Anhänger.

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"Die Schande von Wien!", "Katzer und Trainer sofort raus!", "Bitter? Nein, nur saublöd ausgeschieden", "Das Rapid, das wir leider seit Jahren kennen", "Warum hören wir nach einem Tor zu spielen auf und das in Überzahl?", lauteten noch die freundlichsten Kommentare.

Ein Fan nimmt es mit Humor: "Immerhin muss ich kein Canal+-Abo kaufen."

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