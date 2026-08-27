oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Schotten feiern

Hearts: Fieser Spott nach Sieg gegen Rapid

SR
von
Jubelnde Hearts-Spieler feiern auf dem Fußballfeld nach einem Sieg gegen Rapid Wien.
© GEPA pictures
Die Schotten konnten sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.
OE24 auf Google bevorzugen

Rapid hat durch einen klassischen Selbstfaller die dritte Teilnahme in Folge an der Ligaphase der Fußball-Conference-League verpasst. Die Hütteldorfer führten am Mittwoch im Play-off-Rückspiel vor Heimpublikum gegen Heart of Midlothian durch ein Tor von Ercan Kara (35.) 1:0, kassierten dann aber in Überzahl zwei Gegentreffer, ehe Nenad Cvetkovic Grün-Weiß ins Elferschießen rettete (119.). Dort vergaben die beiden "Joker" Moulaye Haidara und Marco Tilio.

Auch interessant

Dreiste Taxi-Abzocke nach Rapid-Match

Immer noch da: Giorgia Meloni knackt Rekord

Trump benennt den Lake Ontario um

Während  Rapid dem Ligaphasen-Startgeld von 3,17 Millionen Euro nachtrauert, herrscht bei den Schotten grenzenloser Jubel. Der Vize-Meister ließ sich dabei auch einen Seitenhieb gegen Celtic nicht verkneifen.

"Play-offs in Österreich zu gewinnen ist nicht für jeden...", schrieb der Klub aus Edinghburgh auf X und spielte damit auf das Ausscheiden von Celtic gegen den LASK in der Champions League an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Noch vor Eröffnung: Personalnot in Wiener Jugendgefängnis

Hearts: Fieser Spott nach Sieg gegen Rapid

Europacup-Aus: Jetzt muss Rapid den Rotstift ansetzen

Wechsel-Beben! Rapid muss wohl Stars verkaufen

"Schande, saublöd!" Rapid-Ärger nach Europacup-Pleite

Bush kritisierte China erneut

Cyber-Attacke legt 800 Supermärkte lahm

YouTuber besucht Hochzeit nach Virus-Ausbruch

CL-Wirbel: UEFA verbietet Kracher-Partie

Switch 2: Bitter! Bekannter Händler storniert Vorbestellungen kurz vor Release