Hearts: Fieser Spott nach Sieg gegen Rapid

Die Schotten konnten sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rapid hat durch einen klassischen Selbstfaller die dritte Teilnahme in Folge an der Ligaphase der Fußball-Conference-League verpasst. Die Hütteldorfer führten am Mittwoch im Play-off-Rückspiel vor Heimpublikum gegen Heart of Midlothian durch ein Tor von Ercan Kara (35.) 1:0, kassierten dann aber in Überzahl zwei Gegentreffer, ehe Nenad Cvetkovic Grün-Weiß ins Elferschießen rettete (119.). Dort vergaben die beiden "Joker" Moulaye Haidara und Marco Tilio.

Während Rapid dem Ligaphasen-Startgeld von 3,17 Millionen Euro nachtrauert, herrscht bei den Schotten grenzenloser Jubel. Der Vize-Meister ließ sich dabei auch einen Seitenhieb gegen Celtic nicht verkneifen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Play-offs in Österreich zu gewinnen ist nicht für jeden...", schrieb der Klub aus Edinghburgh auf X und spielte damit auf das Ausscheiden von Celtic gegen den LASK in der Champions League an.