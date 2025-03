Italien: Ohne Zulassungstests zum Medizinstudium

Italien schafft die Zulassungstests für das Medizinstudium ab, die seit 1987 galten.

Das Kabinett um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verabschiedete am Freitag eine Reform, die freien Zugang zum ersten Studiumssemester vorsieht. So wird es künftig für diejenigen, die sich ab dem nächsten Jahr für das Medizin-, Zahn- und Veterinärstudium einschreiben wollen, keine Aufnahmeprüfungen mehr geben. Die Tests zur Zulassung zum Medizinstudium werden abgeschafft.

Die Auswahl der Studierende wird nach einem ersten "Filtersemester" vorgezogen. Dann würden im Zuge der Reform nur noch die Studenten mit den besten Leistungen in die Medizinfakultäten aufgenommen, berichtete Bildungsministerin Anna Maria Bernini bei einer Pressekonferenz am Freitag in Rom.

Nationales Ranking

Die wichtigsten Punkte der Reform sehen eine kostenlose Immatrikulation im ersten Semester vor. Nach dem ersten Semester wird ein nationales Ranking der Studierenden auf der Grundlage der durch die Prüfungen erworbenen Noten veröffentlicht. Die Regierung wird die Zahl der jährlich zugelassenen Studierenden bestimmen.

Wer das erste Semester nicht besteht, hat seine Zeit nicht verschwendet. Er kann auf andere Fakultäten im Gesundheitsbereich umsteigen. Im Studienjahr 2024-2025 wurden 20.867 neue Medizinstudenten zugelassen. Wegen eines Ärztemangels im öffentlichen Gesundheitswesen hat die italienische Regierung eine verstärkte Ausbildung von Medizinern angekündigt.