So können Sie den betroffenen Menschen helfen

Heimische Hilfsorganisationen befürchten nach dem Erdbeben in Myanmar und Thailand Tausende Opfer.

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, rief zu Unterstützung auf: "Bei dieser Erdbebenstärke ist leider mit zahlreichen Toten und Verletzten zu rechnen, die Not in der Region ist groß. Die Menschen stehen vor dem Nichts und benötigen dringend unsere Hilfe." "Jetzt zählt jede Minute", sagte Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbunds.

Sechs Millionen Menschen betroffen

Das Beben ereignete sich in Zentralmyanmar, etwa 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa. Bei dieser Bebenstärke ist laut dem Roten Kreuz mit schweren Schäden an Gebäuden und Infrastruktur und mehreren tausend Todesopfern zu rechnen. Rund sechs Millionen Menschen seien von den Auswirkungen der Katastrophe betroffen. Mit schweren Nachbeben müsse gerechnet werden.

"Es geht um schnelle medizinische Versorgung, sichere Notunterkünfte und die Verteilung von lebensnotwendigen Gütern", so Hundsmüller. Die Katastrophenhilfseinheit des Samariterbunds stehe für den Fall einer internationalen Anforderung einsatzbereit zur Verfügung.

Myanmar zählt zu ärmsten Ländern der Welt

"Unsere Projektpartner vor Ort, die Salesianer Don Boscos, betreiben in Myanmar mehrere Straßenkinder-, Schul- und Ausbildungszentren. Eines dieser Häuser, in dem 120 Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren wohnen und in die Schule gehen, liegt nur rund 60 Kilometer östlich vom Epizentrum nahe Sagaing, in der Stadt Anisakan", berichtete Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt. "Gerade weil Myanmar zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, sind die Menschen dort Naturkatastrophen wie diesem Erdbeben nahezu schutzlos ausgeliefert. Mehr als ein Drittel lebt an oder unter der Armutsgrenze."

Auch CARE Österreich bereitet mit lokalen Partnerorganisationen Hilfsmaßnahmen vor. Zu den besonders betroffenen Orten gehöre etwa die Stadt Mandalay: "Gebäude stürzten ein, die Infrastruktur wurde massiv beschädigt, und Millionen Menschen sind betroffen", tausende Tote seien zu befürchten. "Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren und stehen vor dem Nichts. Frauen und Kinder sind in Katastrophen besonders gefährdet", so Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager.

Katastrophe in dicht besiedeltem Gebiet

"Das betroffene Gebiet in Myanmar ist sehr dicht besiedelt und dürfte von einem Beben dieser Stärke erheblich betroffen sein. Unsere Mitarbeiter in Yangon haben das Beben ebenso gespürt wie unsere Mitarbeiter in Thailand, Vietnam und Laos", schilderte der Leiter von World Vision Myanmar, Kyi Minn. World Vision Österreich sei seit Jahren in der Region aktiv, aktuell direkt in Tada-U. Mitarbeiter berichteten von starken Schäden.

Die schwer getroffenen Regionen Sagaing und Mandalay hätten zuvor bereits stark unter bewaffneten Konflikten, Vertreibung und Naturkatastrophen zu leiden gehabt. "Die Katastrophe trifft Menschen, die ohnehin schon alles verloren haben. Das Erdbeben verstärkt das Leid in einem Land, das seit Jahren von Gewalt, Unsicherheit und Flucht geprägt ist", sagte Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich.

