E-Bike für Alltag & Freizeit: Dieses Mountainbike kostet unter 800 Euro

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Morgens entspannt zur Arbeit, nachmittags noch schnell in die Stadt und am Wochenende eine längere Tour durchs Grüne: Ein E-Bike kann erstaunlich schnell das Auto für kurze Strecken ersetzen. Das CHEEVALRY CF29 kombiniert den Look eines Mountainbikes mit 48-Volt-Akku, 21-Gang-Schaltung, Federgabel und hydraulischen Bremsen. Wir haben uns genauer angesehen, was Sie für 679,15 Euro bekommen und für wen sich das E-Bike eignet.

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Wer beim E-Bike nicht unbedingt einen klassischen City-Look möchte, dürfte beim CHEEVALRY CF29 hängen bleiben. Das weiß-grüne Design wirkt sportlich und mit seiner Mountainbike-Optik macht das Rad auch abseits des täglichen Arbeitswegs eine gute Figur.

Interessant ist dabei vor allem die Mischung: Sie bekommen Unterstützung für längere Strecken, können aber weiterhin schalten und das Rad wie ein klassisches Mountainbike nutzen.

E-Bike Mountainbike CF29, Weißgrün 48V15AH Akku © CHEEVALRY

Bis zu 100 Kilometer: Damit sind auch längere Touren drin

CHEEVALRY gibt für das CF29 eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern an. Das klingt zunächst nach ordentlich Freiheit.

Für Sie könnte das bedeuten: morgens ins Büro, nach Feierabend noch einen kleinen Umweg zum Einkaufen und nicht jeden Abend direkt das Ladegerät suchen müssen. Auch eine längere Wochenendtour wird damit interessant.

E-Bike Mountainbike CF29, Weißgrün 48V15AH Akku © CHEEVALRY

Bei solchen Herstellerangaben sollte man allerdings realistisch bleiben. Die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem von Unterstützungsstufe, Gelände, Temperatur, Gewicht und Fahrweise ab. Die 80 bis 100 Kilometer sind deshalb eher ein Orientierungswert als ein Versprechen für jede Fahrt.

25 km/h reichen für den Alltag völlig aus

Die elektrische Unterstützung ist mit bis zu 25 km/h angegeben. Gerade auf längeren Strecken merkt man schnell, wie angenehm diese Unterstützung sein kann.

E-Bike Mountainbike CF29, Weißgrün 48V15AH Akku © CHEEVALRY

Der Klassiker: Auf dem Hinweg läuft alles wunderbar, auf dem Heimweg wartet plötzlich Gegenwind. Genau in solchen Momenten macht ein E-Bike Spaß.

Auch Steigungen verlieren etwas von ihrem Schrecken. Sie müssen nicht verschwitzt am Ziel ankommen, können sich aber trotzdem bewegen. Das ist für uns einer der Gründe, warum ein E-Bike im Alltag so schnell zur Gewohnheit werden kann.

Federgabel und 21 Gänge machen das CF29 vielseitiger

Das CF29 möchte nicht nur auf glattem Asphalt gefahren werden. Eine Federgabel soll Unebenheiten abfangen und auf schlechteren Wegen für mehr Komfort sorgen.

E-Bike Mountainbike CF29, Weißgrün 48V15AH Akku © CHEEVALRY

Dazu kommt eine 21-Gang-Schaltung. Damit können Sie die Übersetzung unabhängig von der elektrischen Unterstützung an Strecke und Fahrstil anpassen.

Das macht das Rad besonders interessant, wenn Ihre typische Runde nicht nur aus Radwegen besteht. Asphalt, Feldweg, Park und etwas gröberer Untergrund lassen sich so besser miteinander verbinden.

Hydraulische Bremsen gefallen uns bei einem E-Bike besonders

Ein Punkt, auf den wir bei einem E-Bike genauer schauen würden, sind die Bremsen. Durch Akku und Motor bringen elektrische Fahrräder zusätzliches Gewicht mit.

E-Bike Mountainbike CF29, Weißgrün 48V15AH Akku © CHEEVALRY

Beim CF29 setzt der Hersteller auf hydraulische Bremsen. Das ist für ein sportlich ausgelegtes E-Bike eine sinnvolle Ausstattung und gerade bei Gefälle oder wechselndem Untergrund interessant.

Unabhängig davon würden wir bei einem neuen Fahrrad vor der ersten längeren Tour immer Bremsen, Reifen, Schraubverbindungen und Schaltung kontrollieren beziehungsweise fachgerecht einstellen lassen.

Unser Lifestyle-Check: So würden wir das E-Bike nutzen

Für uns liegt der Reiz des CF29 gar nicht unbedingt in der maximal möglichen Tour.

Spannender ist, wie unkompliziert ein E-Bike den Alltag machen kann. Sie fahren morgens damit zum Bahnhof, nehmen nachmittags noch einen Termin mit und entscheiden am Wochenende spontan, ob aus der kleinen Runde doch 30 oder 40 Kilometer werden.

Und weil das CF29 optisch stärker nach Mountainbike als nach klassischem City-E-Bike aussieht, passt es besonders zu Menschen, die ihr Rad für Alltag und Freizeit nutzen möchten.

E-Bike Mountainbike CF29, Weißgrün 48V15AH Akku © CHEEVALRY

Für wen lohnt sich das CHEEVALRY CF29?

Wir würden uns das Modell vor allem ansehen, wenn Sie ein sportliches E-Bike für längere Alltagsstrecken und entspannte Freizeittouren suchen und dabei nicht direkt vierstellige Summen ausgeben möchten.

Pendler mit etwas längerer Strecke könnten ebenso zur Zielgruppe gehören wie Menschen, die am Wochenende gerne rausfahren. Die Kombination aus großem 48V/15Ah-Akku, Federgabel, 21 Gängen und hydraulischen Bremsen liest sich für diese Nutzung interessant.

Wer dagegen anspruchsvolle Mountainbike-Trails fahren möchte, sollte genauer prüfen, ob Komponenten, Geometrie und Federung den eigenen sportlichen Anforderungen entsprechen. Ein E-Bike in Mountainbike-Optik ist nicht automatisch ein spezialisiertes E-MTB für harte Trails.

Unser Redaktions-Check: Viel Ausstattung fürs Geld

Beim CHEEVALRY CF29 fällt vor allem auf, wie viel Ausstattung in dieser Preisklasse versprochen wird. Der 48V/15Ah-Akku und die angegebene Reichweite von bis zu 100 Kilometern sind interessant, hydraulische Bremsen und Federgabel runden das Paket ab.

Aktuell kostet das Modell 679,15 Euro statt 719 Euro. Der Rabatt selbst wäre für uns allerdings nicht der Hauptgrund für den Kauf. Spannender ist das Gesamtpaket für unter 700 Euro.

Unser Tipp: Schauen Sie vor der Bestellung besonders auf Rahmengröße, Körpergrößenempfehlung, Gewicht des Fahrrads, Garantiebedingungen und Ersatzteilversorgung. Gerade bei einem E-Bike sind diese Punkte langfristig mindestens genauso wichtig wie Motor und Reichweite.

Fazit: Ein E-Bike für Menschen, die einfach öfter aufs Rad wollen

Das CHEEVALRY CF29 wirkt vor allem dann interessant, wenn Sie sich nicht zwischen praktischem Alltagsrad und sportlicherem Freizeitbike entscheiden möchten.

Unterstützung bis 25 km/h, eine angegebene Reichweite von 80 bis 100 Kilometern, 21 Gänge, Federgabel und hydraulische Bremsen ergeben auf dem Papier ein vielseitiges Paket.

Und vielleicht ist genau das der größte Reiz eines solchen E-Bikes: Die Frage "Fahre ich wirklich mit dem Rad?" stellt sich plötzlich deutlich seltener.

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