Das Kindle Colorsoft gibt es auf Amazon 32% günstiger!

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Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die Abende werden wieder länger und plötzlich klingt ein gemütlicher Abend auf dem Sofa gar nicht mehr so schlecht. Fehlt eigentlich nur noch das richtige Buch. Oder besser gesagt: eine ganze Bibliothek für die Handtasche.

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Genau deshalb kommt dieses Amazon-Angebot gerade ziemlich passend. Die Kindle Colorsoft Signature Edition mit 32 GB Speicher kostet aktuell 226,88 Euro statt 332,76 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 32 Prozent beziehungsweise 105,88 Euro.

Und dieser Kindle hat einen entscheidenden Unterschied zu den klassischen Modellen: Er kann Farbe.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) © Amazon

Ein Kindle, bei dem plötzlich Farbe ins Lesen kommt

Wer jahrelang einen klassischen E-Reader verwendet hat, kennt das typische Schwarz-Weiß-Display. Für Romane funktioniert das wunderbar. Bei Buchcovern, illustrierten Büchern oder markierten Textstellen fehlte bislang allerdings etwas.

Beim Kindle Colorsoft werden Inhalte auch in Farbe dargestellt. Das macht ihn besonders interessant, wenn Sie nicht ausschließlich klassische Romane lesen, sondern beispielsweise Bildbände oder Bücher mit Illustrationen mögen. Auch farbige Markierungen können beim Lesen praktisch sein.

Dabei bleibt das Gerät auf das konzentriert, was einen Kindle so angenehm macht: Lesen ohne die typischen Ablenkungen eines Tablets.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) © Amazon

Gerade für Urlaub und Reisen ziemlich praktisch

Vielleicht steht bei Ihnen noch ein Spätsommerurlaub an. Dann dürfte der Colorsoft besonders interessant sein. Statt drei Bücher in den Koffer zu quetschen und am Flughafen darüber nachzudenken, welches davon wieder zu Hause bleiben muss, nehmen Sie Ihre digitale Bibliothek einfach auf einem Gerät mit.

Mit 32 GB Speicher ist reichlich Platz vorhanden. Dazu verspricht Amazon eine Akkulaufzeit von mehreren Wochen. Sie müssen also nicht jeden Abend neben Smartphone, Kopfhörern und Smartwatch auch noch den E-Reader an die Steckdose hängen.

Praktisch ist außerdem das kabellose Laden. Das Frontlicht kann seine Helligkeit automatisch anpassen, sodass Sie beispielsweise draußen auf dem Balkon, im Zug oder abends im Bett lesen können, ohne ständig selbst nachregeln zu müssen.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) © Amazon

Unser Check: Für wen lohnt sich die Signature Edition?

Mit einem Angebotspreis von 226,88 Euro bleibt die Colorsoft Signature Edition natürlich ein Premium-E-Reader. Wer lediglich gelegentlich einen Roman liest und auf Farbe verzichten kann, braucht diese Ausstattung nicht unbedingt.

Wenn Sie allerdings viel lesen, Ihren Kindle beinahe täglich verwenden oder schon länger auf einen E-Reader mit Farbdisplay gewartet haben, sieht die Sache anders aus. Gerade die Kombination aus Farbdisplay, 32 GB Speicher, automatischer Lichtanpassung, kabellosem Laden und langer Akkulaufzeit macht das Modell zu einer komfortablen Lösung für Vielleser.

Auch die Resonanz fällt beachtlich aus: Der Kindle kommt auf 4,3 von 5 Sternen bei mehr als 3.000 Bewertungen.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) © Amazon

Mehr als 100 Euro unter der UVP

Der eigentliche Hingucker ist momentan aber der Preis. Statt 332,76 Euro UVP verlangt Amazon im befristeten Angebot 226,88 Euro. Damit bleiben mehr als 100 Euro im Portemonnaie.

Und der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: Noch ein paar Bücher für den Spätsommerurlaub herunterladen, anschließend direkt in die gemütliche Herbst-Lesesaison starten.

Unser Shopping-Tipp: Wenn Sie ohnehin mit dem Gedanken spielen, sich einen hochwertigen Kindle mit Farbdisplay zuzulegen, ist dieser Rabatt definitiv einen genaueren Blick wert. Denn bei 32 Prozent Preisnachlass wird aus dem vergleichsweise kostspieligen Premium-E-Reader ein wesentlich interessanteres Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.