Diese Slush-Maschine macht Smoothies und Cocktails zu Hause

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Wenn die Temperaturen noch einmal nach oben klettern, gibt es kaum etwas Besseres als einen eiskalten Slush. Statt dafür jedes Mal zur Eisdiele oder an den nächsten Getränkestand zu gehen, können Sie sich das Sommerfeeling jetzt einfach in die eigene Küche holen. Die 2-Liter-Slush-Maschine von serebrant ist derzeit bei Amazon reduziert und verspricht deutlich mehr als nur klassisches Slush-Eis. Das Gerät kostet aktuell 171,42 Euro statt 201,67 Euro. Damit sparen Sie beim befristeten Angebot rund 15 Prozent.

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Das Interessante daran: Hier bekommen Sie nicht einfach eine Maschine für bunte Slush-Drinks. Das Gerät soll gleich mehrere Sommerlieblinge zubereiten können.

Sieben Programme machen daraus eine kleine Getränkebar

Slush-Eis für die Kinder, ein cremiger Milchshake am Nachmittag, ein Smoothie zum Frühstück und am Abend ein eisgekühlter Slush-Cocktail für die Erwachsenen: Genau bei dieser Vielseitigkeit wird die Maschine spannend.

Sie verfügt über sieben voreingestellte Programme und ist für Slushies, Smoothies, Milchshakes, Eiscreme und weitere kalte Kreationen gedacht. Über das LED-Display wählen Sie das gewünschte Programm aus.

Slush Maschine 2L slushie maschine,slush eis maschine 7 voreingestellte © serebrant

Besonders praktisch ist das Fassungsvermögen von zwei Litern. Damit eignet sich die Maschine nicht nur für ein einzelnes Getränk zwischendurch. Auch wenn Freunde vorbeikommen oder Sie beim nächsten Grillabend mehrere Personen versorgen möchten, können Sie direkt eine größere Portion vorbereiten.

Und genau da sehen wir den eigentlichen Charme des Geräts: Stellen Sie sich einen warmen Samstagabend vor. Grill an, Musik läuft, alle sitzen draußen und statt der üblichen Getränke gibt es plötzlich selbst gemachte Frozen Drinks. Das hat schon ein bisschen etwas von Hotelbar im eigenen Garten.

Auch für den Spätsommer eine ziemlich schöne Idee

Slush Maschine 2L slushie maschine,slush eis maschine 7 voreingestellte © serebrant

Gerade jetzt würden wir den Sommer noch nicht abschreiben. Ende August und Anfang September überraschen schließlich regelmäßig mit Tagen, an denen plötzlich wieder 28 oder 30 Grad auf dem Thermometer stehen.

Dann kommt eine Slush-Maschine wie gerufen.

Wassermelone, Erdbeere, Mango, Zitrone oder vielleicht eine Mischung aus verschiedenen Früchten: Bei den Geschmacksrichtungen können Sie kreativ werden. Für Erwachsene wird daraus am Abend ein Frozen Cocktail, während Sie für Kinder alkoholfreie Varianten zubereiten können.

Und wenn die ersten kühleren Tage kommen? Dann muss das Gerät nicht sofort bis zum nächsten Sommer im Küchenschrank verschwinden. Smoothies, Milchshakes und Eiscreme funktionieren schließlich auch im Herbst hervorragend.

Ein kleines Highlight für Gartenpartys und Geburtstage

Besonders interessant finden wir die Maschine für alle, die gerne Gäste haben. Denn ein Slush ist nicht einfach nur ein Getränk. Die Zubereitung selbst wird schnell zum kleinen Programmpunkt.

Bei Geburtstagen können Sie verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobieren, beim Mädelsabend Frozen Drinks servieren oder den nächsten Filmabend mit einem cremigen Milchshake aufwerten.

Dank des relativ großen Behälters müssen Sie außerdem nicht für jedes Glas wieder von vorne anfangen. Das macht das Konzept wesentlich alltagstauglicher als kleine Geräte, die nur eine einzelne Portion schaffen.

Slush Maschine 2L slushie maschine,slush eis maschine 7 voreingestellte © serebrant

Der aktuelle Preis macht die Maschine interessanter

Normalerweise werden 201,67 Euro aufgerufen. Im aktuellen befristeten Amazon-Angebot sinkt der Preis auf 171,42 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 30 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

Unser Fazit: Für alle, die den Sommer noch nicht gehen lassen wollen

Braucht man unbedingt eine Slush-Maschine? Natürlich nicht. Aber genau das macht solche Küchengeräte manchmal so schön. Sie lösen kein dringendes Problem, sondern machen bestimmte Momente einfach ein bisschen besonderer.

Und dieses Modell hat mit zwei Litern Fassungsvermögen, sieben Programmen und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Slush über Smoothies bis hin zu Milchshakes einiges zu bieten.

Für 171,42 Euro statt 201,67 Euro ist die Maschine momentan außerdem günstiger zu bekommen. Wer also schon länger von selbst gemachten Frozen Drinks träumt, bekommt jetzt einen ziemlich guten Anlass, die eigene Küche noch vor dem Ende des Sommers in eine kleine Slush-Bar zu verwandeln.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.