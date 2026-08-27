Apples Magic Mouse ist bei Amazon jetzt 29% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Urlaub ist vorbei, die Tage im Büro werden wieder länger und auch das Homeoffice bekommt zum Herbst vielleicht ein kleines Update. Dabei muss es nicht immer gleich ein neuer Laptop oder Monitor sein. Manchmal sind es gerade die Dinge, die Sie jeden Tag in der Hand haben, die den Arbeitsplatz angenehmer machen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Passend zum Back-to-Office-Start gibt es bei Amazon gerade ein interessantes Angebot für Apple-Nutzer: Die Apple Magic Mouse mit USB-C kostet aktuell 60,49 Euro statt 85,72 Euro UVP. Damit sparen Sie 29 Prozent beziehungsweise 25,23 Euro.

Wer schon länger mit der berühmten weißen Apple-Maus liebäugelt, dürfte bei diesem Preis genauer hinschauen.

Ein Apple-Klassiker bekommt USB-C

Die Magic Mouse gehört mittlerweile fast genauso zum typischen Apple-Schreibtisch wie MacBook und iMac. Ihr Markenzeichen ist das extrem reduzierte Design. Klassische Tasten und ein sichtbares Scrollrad sucht man vergeblich.

Stattdessen setzt Apple auf eine Multi-Touch-Oberfläche. Mit Fingerbewegungen können Sie beispielsweise durch Dokumente und Webseiten scrollen oder bestimmte Gesten ausführen. Gerade wenn Sie bereits an Apples Bedienkonzept gewöhnt sind, fühlt sich der Wechsel vom Trackpad zur Maus dadurch weniger groß an.

Die angebotene Generation besitzt außerdem den inzwischen wichtigen USB-C-Anschluss. Die Maus ist wiederaufladbar, sodass Sie nicht regelmäßig Batterien austauschen müssen.

Apple Magic Mouse: Bluetooth © Apple

Besonders schön für ein minimalistisches Schreibtisch-Setup

Natürlich können Sie für deutlich weniger Geld eine funktionierende Computermaus kaufen. Der Reiz der Magic Mouse liegt deshalb nicht allein in ihrer Funktion.

Wenn Sie Wert auf einen aufgeräumten Arbeitsplatz legen, sieht die weiße Maus neben einem MacBook oder iMac ausgesprochen elegant aus. Kein unnötiges Kabel, kein wuchtiges Gaming-Design, keine zehn Zusatztasten. Stattdessen bekommen Sie genau den minimalistischen Look, für den Apple bekannt ist.

Über Bluetooth lässt sich die Magic Mouse kabellos verwenden. Kompatibel ist sie mit Mac und iPad.

Das macht sie auch für Menschen interessant, die nicht jeden Tag am gleichen Schreibtisch sitzen. Morgens im Homeoffice, am nächsten Tag im Büro und zwischendurch vielleicht ein Nachmittag in der Bibliothek: Die kompakte Maus können Sie einfach zusammen mit Ihrem MacBook oder iPad einpacken.

Back to Office, Uni oder Homeoffice: So wird der Schreibtisch herbstfit

Gerade nach dem Sommer ist der perfekte Zeitpunkt, den eigenen Arbeitsplatz einmal kritisch anzuschauen. Funktioniert zwar alles, aber das Kabelchaos nervt? Die alte Maus hat ihre besten Jahre hinter sich? Oder möchten Sie Ihren Arbeitsplatz schlicht etwas schöner gestalten?

Dann kann so ein kleines Technik-Upgrade erstaunlich viel ausmachen.

Wer täglich mehrere Stunden am Computer verbringt, benutzt seine Maus schließlich hunderte Male. Die Magic Mouse richtet sich dabei vor allem an alle, die eine schlichte, kabellose Lösung innerhalb des Apple-Ökosystems suchen und die Multi-Touch-Bedienung mögen.

Auch für Studierende kann sie interessant sein. Zusammen mit MacBook oder iPad entsteht ein sehr kompaktes Setup für Vorlesungen, Bibliothek und Schreibtisch zu Hause.

Das Angebot macht die Magic Mouse deutlich interessanter

Apple-Zubehör ist bekanntlich nicht unbedingt für Schnäppchenpreise bekannt. Genau deshalb fällt der aktuelle Rabatt auf.

Amazon verlangt derzeit 60,49 Euro, während die angegebene UVP bei 85,72 Euro liegt. Das bedeutet eine Ersparnis von 29 Prozent. Das Angebot wird zudem als "stark nachgefragt" gekennzeichnet.

Unser Shopping-Tipp für den Bürostart

Eine Magic Mouse ist sicherlich kein Pflichtkauf für jeden Mac-Besitzer. Wenn Ihre bisherige Maus problemlos funktioniert, müssen Sie sie nicht ersetzen.

Wenn Sie die USB-C-Version allerdings ohnehin kaufen wollten, machen die derzeitigen 60,49 Euro das Angebot wesentlich attraktiver. Sie bekommen Bluetooth, eine wiederaufladbare Batterie, die charakteristische Multi-Touch-Oberfläche und das typische minimalistische Apple-Design.

Und manchmal ist genau so ein kleines Upgrade der angenehmste Weg zurück aus dem Urlaub: Schreibtisch aufräumen, MacBook aufklappen, neue Maus danebenstellen und mit einem frischeren Setup in den Herbst starten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.