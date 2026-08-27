KTM legte im 1. Halbjahr 2026 deutlich zu

Motorradhersteller fährt im 2. Quartal erstmals seit dem Sanierungsverfahren einen EBIT-Gewinn ein. Die Lagerbestände seien nun endlich auf "stabilem Niveau".

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Indischer Coup mitten in Österreich! Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) hat nach einem starken ersten Quartal 2026 auch im Halbjahr deutlich zugelegt. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 65 Prozent auf 704,1 Mio. Euro. Das EBITDA verbesserte sich auf 37,6 Mio. Euro, nach minus 183,3 Mio. im Vorjahr. Das EBIT lag bei minus 24,8 Mio. (zuvor minus 256,3 Mio. Euro). Im zweiten Quartal drehte das EBIT erstmals seit dem Sanierungsverfahren ins Plus, so der Motorradhersteller.

KTM, Husqvarna und GASGAS

Der Motorrad-Umsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS stieg im ersten Halbjahr um 109,1 Prozent auf 579,6 Mio. Euro. Der Absatz erhöhte sich um 91,9 Prozent auf 89.004 Einheiten. Zusätzlich wurden 58.568 Motorräder in Indien (durch Bajaj Auto Ltd.) verkauft. In Summe wurden somit im ersten Halbjahr weltweit 147.572 Motorräder vertrieben, teilte das börsennotierte oberösterreichisch-indische Unternehmen mit.

Der Free Cashflow verbesserte sich im heurigen ersten Halbjahr auf minus 22,1 Mio. nach minus 38,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Eigenkapital beträgt 339,9 Mio. Euro mit einer Eigenkapitalquote von 21,5 Prozent. Die weltweiten Lagerbestände an Motorrädern der Gruppe und der Händler seien seit Jahresbeginn um 10.190 Stück reduziert worden und nun auf einem "stabilen Niveau", hieß es Donnerstagfrüh.