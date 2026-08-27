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Fünfjahresvertrag

Neuer Rekord-Stürmer für Oliver Glasner

Ein Mann mit kurzen Haaren und dunklem Pullover blickt leicht lächelnd in die Kamera.
© GEPA pictures
Um 53 Millionen Euro holte Nottingham Angreifer Liam Delap.
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Der englische Premier-League-Klub Nottingham Forest setzt auf dem Transfermarkt ein gewaltiges Ausrufezeichen: Am Donnerstag gab der Traditionsverein offiziell die Verpflichtung von Angreifer Liam Delap bekannt. Für die Dienste des 23-jährigen Sturmtalents greift der Klub von Cheftrainer Oliver Glasner so tief in die Tasche wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Sagenhafte 53 Millionen Euro überweisen die "Tricky Trees" an den Ligakonkurrenten FC Chelsea, womit Delap zum teuersten Neuzugang der Klubhistorie aufsteigt.

Physis als Trumpf

Der wuchtige Mittelstürmer unterschrieb bei Nottingham einen langfristigen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031. Der Deal gilt als absolute Wunschverpflichtung von Oliver Glasner, der den Angriff für die intensive Premier-League-Saison gezielt aufrüsten wollte. Delaps Physis, seine Dynamik im Umschaltspiel und sein kompromissloses Anlaufverhalten passen ideal in das hochintensive Pressingsystem des oberösterreichischen Erfolgstrainers.

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Bei Chelsea nur Ersatz

Mit der Rekord-Investition unterstreicht Nottingham Forest seine Ambitionen, sich unter Glasners Regie nachhaltig im oberen Tabellendrittel der stärksten Liga der Welt zu etablieren. Für Delap, der im hochkarätig besetzten Kader von Chelsea zuletzt um regelmäßige Startelf-Einsätze kämpfen musste, bietet der Wechsel nach Nottingham nun die perfekte Bühne, um sich als einer der prägenden Torjäger Englands festzusetzen.

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