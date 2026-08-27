Nächster ÖFB-Kicker für den LASK?

Eine Rückkehr von Sasa Kalajdzic zum LASK scheint weiter unrealistisch, doch ein anderer WM-Fahrer Österreichs steht wohl am Zettel der Linzer.

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Mit Alessandro Schöpf vom WAC holte das Team von Didi Kühbauer bereits einen WM-Teilnehmer des ÖFB-Teams, auch wenn dieser dort keine Einsatzminute erhielt.

Nun könnte ein weiterer dazu kommen, der ebenfalls ohne Einsatz blieb.

Nächster Ljubicic zum LASK?

Denn "Fussballtransfers" berichtet, dass die Linzer bereits eine Anfrage an Schalke 04 gestellt haben. Und zwar für Dejan Ljubicic. Der Bruder von Robert ist seit diesem Sommer von AEK Athen in die Stahlstadt verliehen, nun könnte es zu einer Vereinigung kommen.

Neben dem LASK soll noch ein weiterer, aber ungenannter Klub eine Anfrage vorbereitet haben.

Dejan kam erst im Winter von Dinamo Zagreb zu den "Königsblauen", nun könnte er aber wieder vor dem Absprung stehen.

Wiedervereinigung mit Didi Kühbauer

Und das, obwohl er mit fünf Toren und drei Vorlagen zum Aufstieg verhalf. Doch die Finanzen plagen auf Schalke.

Auf die 750.000 Euro, die man gezahlt hat, könnte es beim 28-Jährigen etwas Aufschlag geben. Mit Didi Kühbauer würde der Mittelfeldspieler auf einen alten Bekannten treffen, denn bei Rapid absolvierte er bereits 86 Partien unter ihm – und das sogar als Kapitän.

Aber natürlich auch die Champions-League-Teilnahme ist ein sehr verlockendes Argument.