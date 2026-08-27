LASK wartet auf Gegner: CL-Auslosung im Liveticker

Zum ersten Mal tritt der LASK in der Königsklasse des Fußballs an. Die Auslosung dazu findet am Donnerstag ab 18 Uhr statt. oe24 tickert für Sie live mit.

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36 Teams treten in der dritten Ausgabe des neuen Liga-Formats gegeneinander an. Jedes Team bekommt dabei acht Gegner zugelost, gegen jeden davon wird einmal gespielt – entweder auswärts oder daheim. Der 1. Spieltag startet am 8. September.

+++ LIVE-Ticker +++ Liveticker aktualisieren 27.08.2026, 18:37 Barcas Gegner Man City (H), PSG (A), Aston Villa (H), Sporting (A), Feyenoord (H), Galatasaray (A), Como (H), Sabah (A) 27.08.2026, 18:32 Hammerlos! Real Madrid ist der erste Gegner! Und das im Santiago Bernabeu! 27.08.2026, 18:29 Terminplan Spätestens am Samstag soll der Spielplan veröffentlicht werden, heißt es. 27.08.2026, 18:23 Magische Hände Villa und Henry werden nun also Losfee spielen! Jetzt wird es heiß. 27.08.2026, 18:20 Nächste Legende Neben Henry ist nun auch ein anderer Ex-Barca-Kicker auf der Bühne: David Villa. 27.08.2026, 18:12 UEFA President's Award Mit diesem Award werden besondere Persönlichkeiten geehrt. In diesem Jahr wird kein Geringerer als Thierry Henry ausgezeichnet. Er tritt in die Fußstapfen von Ibrahimovic, Buffon oder auch Cruyff. 27.08.2026, 18:07 Neuer Award Ein neuer Fair-Play-Award wird eingeführt, wie UEFA-Boss Aleksander Ceferin verkündet. Der erste Sieger: PSG-Kapitän Marquinhos, der Arsenals Gabriel nach dessen verschossenem Elfer im Finale sofort getröstet hat. 27.08.2026, 18:01 Es geht los! Ein Chor samt kleinem Orchester spielt die Champions-League-Hymne. 27.08.2026, 17:57 Vier Neulinge Neben dem LASK, sind auch Sabah FC aus Aserbaidschan, Viking FK aus Norwegen und Como aus Italien erstmals dabei. 27.08.2026, 17:45 Alte Bekannte Mit Liverpool (23/24), Manchester United, Sporting oder PSV (alle 19/20) hat es der LASK in der Europa League schon zutun bekommen. Gibt es diesmal ein Wiedersehen? 27.08.2026, 17:33 In 30 Minuten geht es los Willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Champions League, für 18 Uhr ist der Start angesetzt.

Vier Lostöpfe gibt es, mit den Linzern im schwächsten Topf vier, aus jedem bekommt man es mit zwei Mannschaften zu tun.

Die ersten acht Teams gehen später direkt ins Achtelfinale, ihre Gegner dort werden im Sechzehntelfinale ermittelt, das wiederum die Teams neun bis 24 erreichen.

Danach geht es um den Henkelpott, den zuletzt zweimal in Folge Paris St. Germain gewinnen konnte. Diesmal findet das Finale in Atletico Madrids Wanda Metropolitano am 5. Juni 2027 statt.

Die endgültigen Termine stehen nach der Auslosung nicht fest, alle Gegner aber schon.

LASK feiert den Einzug in die Champions League © IMAGO/STEINSIEK.CH

An der diesjährigen Champions League nehmen teil:

Topf 1: PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Man City, Arsenal, Barcelona, Atletico

Topf 2: BVB, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

Topf 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray

Topf 4: Slavia Praha, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como, Lens, Viking FK, Sabah FC