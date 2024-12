Spar stärkt seine Logistik mit neuem Zentrallager in Fischamend/NÖ

Der heimische Lebensmittelhändler Spar setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und investiert in die Erweiterung seiner Logistikkapazitäten. In Fischamend/NÖ errichtete er ein modernes Zentrallager, das die Versorgung der Konzerntöchter Simpex und Hervis optimieren soll.

Der Einzelhandelskonzern Spar setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und investiert in die Erweiterung seiner Logistikkapazitäten. In dem neuen Warenverteilzentrum im Ayka Helios Vienna Logistics Park, unweit des Flughafens Wien-Schwechat werden im Endausbau und 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 150 bei Hervis und 180 bei Simpex, am Standort beschäftigt sein.

Spar-Vorstand Marcus Wild zeichnet für Immobilien, Innovationen sowie Logistik im Spar-Konzern verantwortlich. © Spar/Evatrifft

"Die kontinuierliche Professionalisierung unserer Logistikprozesse ist der Schlüssel zum nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit dem neuen Warenverteilzentrum für Hervis und dem Logistikzentrum für Simpex setzen wir neue Maßstäbe in Effizienz, Präzision und Qualität der Logistik, um unseren Kunden stets die besten Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu bieten, "erklärt Spar-Vorstand Marcus Wild.

Kosteneffiziente Logistik- Belieferung der Hervis-Filialen

Das moderne neu errichtete Warenverteilzentrum mit einer Kapazität von 20.000 Palettenstellplätzen, wird von Spar für den Sportartikelhändler Hervis betrieben. Ziel der neuen Anlage ist es, die Logistikprozesse strategisch zu optimieren, um schneller, präziser und kosteneffizienter zu arbeiten.

Ein zentrales Element der Neuausrichtung ist die direkte Belieferung der Filialen, die durch zahlreiche organisatorische Anpassungen ergänzt wird. Damit legt Hervis die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Der Vollbetrieb des Verteilzentrums ist für Herbst 2025 geplant.

Simpex-Logistikzentrum hat Betrieb bereits aufgenommen

Künftig wird vom neuen Simpex Logistikzentrum in Fischamend aus die Anlieferung, Lagerung und Auslieferung von Non-Food-II-Warengruppen konzernweit für Spar- und Eurospar-Märkte sowie Interspar-Hypermärkte koordiniert. Durch das neue Lager kann die Kapazität verdoppelt und die Lieferfrequenz deutlich erhöht werden. Zukünftig soll das derzeit 150-köpfige Simpex-Team auf 180 Mitarbeitende wachsen.