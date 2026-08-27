3:0 – Salzburg zieht problemlos in Ligaphase ein

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Die Salzburger ließen absolut nichts anbrennen und fertige Mjällby praktisch ohne Gegenwehr mit 3:0 (Gesamt 4:0) ab.

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Von Anfang an hatten die Bullen das Geschehen unter Kontrolle, lange aber mit nur wenig zwingenden Chancen.

Statt zu schießen, spielte Haris Tabakovic vor dem Tor noch einmal ab und verpasste so wohl den frühen Führungstreffer. Edmund Baidoo rutschte nämlich an der Kugel vorbei (13.).

Der 22-Jährige war überhaupt der zentrale Mann des ersten Abschnitts, beinahe jeder Angriff ging über ihn.

Mjällby nimmt nicht am Spiel teil

Die Gäste aus Schweden nahmen am Spiel hingegen nur über defensive Wege teil, hantierten über weite Strecken mit gerade einmal 30 Prozent Ballbesitz und feuerten erst in der 58. Minute erstmals auf den Kasten.

Die vor dem Spiel angesprochene "Zu-Null-Mentalität" führte aber wohl auch dazu, dass die Bullen nicht das letzte Risiko gingen. In der 57. Minute hätte es dennoch so weit sein können, einen vor der Outlinie geretteten Ball erwischte Karim Konaté vor dem leeren Tor aber nicht.

Wechselbad der Gefühle für Konaté

Wenn es im ersten Versuch nicht klappt, dann halt im zweiten: Nach einer Ecke zog Damir Redzic aus der Distanz ab, den Abpraller nach vorne musste Konaté nur noch unterbringen – 1:0 (61.)!

Zu allem Überguss veredelte er noch mit einem Doppelpack! Baidoo zauberte davor ein wenig, lupfte über die schwedische Abwehr, wo Konaté über den herausstürmenden Keeper lupfen konnte (67.). Danach war verletzungsbedingt aber Schluss, er musste mit der Trage vom Feld gebracht werden (73.).

Den Schlusspunkt setzte wie so oft Haris Tabakovic, erneut konnte der Torhüter nur vor das Tor abwehren und diesmal war der Goalgetter zur Stelle (80.). Und das erst mit dem 20. Ballkontakt.

Damit ist die Europa-League-Ligaphase souverän eingesackt worden.