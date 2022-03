Foo Fighters: Nach Tod des Drummers kein Nova Rock

Schlagzeuger Taylor Hawkins starb in Bogotá an einem Drogencocktail.

Nickelsdorf. Die Foo Fighters rund um Band-Gründer und Ex-Nirvana-Rocker Dave Grohl sagen alle Tour-Termine ab. Erst am Freitag war ihr 50-jähriger Schlagzeuger von der kolumbianischen Polizei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden. Taylor Hawkins hatte Spuren von Marihuana, Opiaten und Antidepressiva im Blut. „Wir brauchen Zeit, um zu trauern“, schrieben die Foo Fighters.

Die Band hätte ursprünglich am 10. Juni beim Nova Rock gespielt.