oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Nächtlicher Einsatz

Wanderer (58) verirrt sich auf 1.900 Metern

OR
von
© APA/BERGRETTUNG HTTSCHLAG
Bergrettungskräfte haben einen verirrten Wanderer in der Nacht auf Freitag abseits eines markierten Wanderweges in Hüttschlag im Pongau aufgefunden.
OE24 auf Google bevorzugen

Er hatte sich verstiegen und war sehr erschöpft", schilderte der Einsatz- und Ortsstellenleiter der Bergrettung Hüttschlag, Markus Rettenwender, in einer Aussendung der Salzburger Bergrettung. Der 58-jährige Deutsche befand sich auf 1.900 Meter Seehöhe im Bereich der Reitalm. Er wurde am Donnerstagabend als vermisst gemeldet.

Auch interessant

Lugner-Ex Bambi: Brautkleid-Drama kurz vor Hochzeit!

So reich war König Harald V. von Norwegen

Größter Austro-Baukonzern steigert Gewinn

Der Wanderer hatte einen Notruf abgesetzt, aber aufgrund der schlechten Mobilfunkverbindung in dem weitläufigen Gebiet sind laut Bergrettung nur einzelne SMS durchgekommen. 23 Bergretter aus Hüttschlag machten sich gemeinsam mit einem Alpinpolizisten zur nächtlichen Suche auf. "Die Tourenplanung des Mannes war mangelhaft und er hatte den gut markierten Wanderweg verlassen. Die Wirtin der Vorderkaseralm hatte ihm dazu noch zuvor empfohlen, dass er nicht mehr weitergehen solle." Der Einsatz endete am Freitag kurz vor ein Uhr. Die Bergrettung wurde von der Feuerwehr Hüttschlag und einem Drohnenteam unterstützt

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bauer (82) von Heuwender erfasst: Lebensgefahr

Schwierige Bergung am Attersee: Flugzeug schwer beschädigt

Schlammlawine fordert 39 Tote

6 tote Teenager: Rätsel um letztes Facebook-Posting

Eskalation am Großglockner: Bergführer attackiert Kletterer

So gut wie ausgebucht: Advent bringt volle Hotels in Wien

Visum-Drama: Studentin (20) droht Abschiebung

Obama "crasht" Harry-Hochzeit

ÖSV-Asse  jagen Marco Odermatt

DIESE Änderung gibt's jetzt im Tiergarten Schönbrunn