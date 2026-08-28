Größter Austro-Baukonzern steigert Gewinn

Strabag steigerte Ergebnisse und hob die Jahresziele an. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um 35 Prozent auf 174,4 Mio. Euro nach oben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der größte österreichische Baukonzern Strabag hat seine Ergebnisse heuer im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 174,4 Mio. Euro zu, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die Bauleistung stieg um 12 Prozent auf 10 Mrd. Euro. Die Jahresziele wurden angehoben.

Bauleistung steigt

"Wir erwarten eine Leistung von nahe 23 Mrd. Euro, nachdem wir bisher von rund 22 Mrd. Euro ausgegangen waren - für die EBIT-Marge rechnen wir mit 5,5 Prozent bis 6 Prozent, nach zuvor 5 Prozent bis 5,5 Prozent", teilte CEO Stefan Kratochwill seinen Aktionärinnen und Aktionären in dem Bericht mit.

Die Bauleistung lag den Angaben zufolge bereits im ersten Halbjahr über dem Vorjahreswert. Massive Zuwächse gab es auch beim Auftragsbestand, der um 27 Prozent auf rund 36 Mrd. Euro ausgeweitet wurde. Die Strabag beschäftigt weltweit rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.