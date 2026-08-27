Anthropic: KI soll zukünftig Laborgeräte und Roboter steuern

Der US-Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI) Anthropic hat eine Technologie vorgestellt, mit der Computerprogramme zukünftig physische Geräte in Laboren und Fabriken steuern sollen.

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Mit der Schnittstelle "Model Hardware Standard" können selbstständig agierende Programme – sogenannte KI-Agenten – künftig Geräte wie Mikroskope oder Roboterarme bedienen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Technologie soll komplexe Aufgaben übernehmen, die von der automatischen Suche nach neuen Medikamenten bis hin zur präzisen Einstellung von Lasern bei modernsten Quantencomputern reichen. Anthropic ist in der Branche vor allem für sein Textprogramm "Claude" bekannt.

Ziel der Neuentwicklung sei es, dass Maschinen in der Forschung und Produktion rund um die Uhr ohne menschliche Hilfe arbeiten können. Dies soll wissenschaftliche Prozesse beschleunigen. Die Software funktioniert nach Angaben des Unternehmens auf jedem Gerät, das über einen digitalen Steuerungsanschluss verfügt. Anthropic stellt das System zunächst ausgewählten Partnern zur Verfügung, um die Sicherheit der Anwendung zu prüfen. Später soll der Programmiercode für die Allgemeinheit frei zugänglich gemacht werden (Open Source), damit auch andere Entwickler die Technologie nutzen und verbessern können.