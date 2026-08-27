Bewertung für Arbeitgeber: kununu hat jetzt neue Funktion

Die Plattform kununu erweitert ihr Angebot: Mit der neuen Funktion kununu Puls erhalten Nutzende ab sofort kontinuierliche Einblicke in die aktuelle Stimmung innerhalb von Unternehmen.

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Die führende Arbeitgeber-Vergleichsplattform im deutschsprachigen Raum rollt kununu Puls nach einer erfolgreichen Testphase auf alle Unternehmensprofile aus. Damit ergänzt das Portal die klassischen Arbeitgeberbewertungen um eine fortlaufende Perspektive auf den Arbeitsalltag.

Wöchentliche anonyme Stimmungsabgabe für Mitarbeitende

Mitarbeitende haben die Möglichkeit, einmal pro Woche anonym ihre aktuelle Stimmung im Betrieb zu teilen. Die Teilnahme dauert weniger als eine Minute und umfasst eine kurze Frage sowie ein optionales Kommentarfeld. Die Ergebnisse werden ausschließlich aggregiert auf dem jeweiligen Profil veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert.

"Arbeitgeberbewertungen zeigen, wie Mitarbeitende ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum erlebt haben. Mit kununu Puls ergänzen wir diese Perspektive erstmals um kontinuierliche Stimmungssignale aus dem Arbeitsalltag", sagt Nina Zimmermann, CEO von kununu. "Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Feedback dann aufzugreifen, wenn es entsteht – nicht erst Monate später. Gleichzeitig können Mitarbeitende jederzeit Verbesserungsvorschläge einbringen und Unternehmen zeigen, wie sie mit diesem Feedback im Arbeitsalltag umgehen. Das schafft Transparenz und stärkt eine Unternehmenskultur, die sich kontinuierlich weiterentwickelt."

Frühzeitige Hinweise statt punktueller Momentaufnahmen

Veränderungen in Führung, Zusammenarbeit oder Arbeitsbelastung zeigen sich oft erst zeitversetzt. Die neue Funktion bietet Unternehmen frühzeitige Signale über Stimmungsveränderungen in der Belegschaft. Gleichzeitig gewinnen Jobsuchende in Österreich und dem gesamten deutschsprachigen Raum aktuellere Eindrücke vom Arbeitsumfeld.

Erfolgreicher Praxistest als Basis für Rollout

Der erste große Praxistest mit ausgewählten Unternehmen startete im Mai 2026. In den vergangenen Monaten wurde das Tool gemeinsam mit den Teilnehmenden optimiert. Nach dieser Beta-Phase wird die Funktion nun flächendeckend auf sämtliche Unternehmensprofile auf kununu ausgeweitet.