Sandra Bullock und Nicole Kidman liefern ein echtes Glamour-Duell

Fast 30 Jahre nach dem Kultfilm "Zauberhafte Schwestern" feierten Sandra Bullock und Nicole Kidman ein ganz besonderes Wiedersehen. Bei der Europapremiere von "Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern" zeigten die beiden Hollywood-Stars, dass sie noch immer ein echtes Dreamteam sind.

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Es ist der Moment, auf den Fans der 90er-Jahre-Kultkomödie gewartet haben. Zur Premiere der lang ersehnten Fortsetzung Practical Magic 2 verwandelten Sandra Bullock und Nicole Kidman den roten Teppich in London in einen fast magischen Laufsteg. Am Abend des 26. August 2026 zogen die beiden Schauspielerinnen alle Blicke auf sich und zeigten: Gegensätze ziehen sich nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in der Mode magisch an.

Glamouröse Kontraste: Leopard trifft auf Perlmutt

Genau wie ihre filmischen Alter Egos, die vorsichtige Sally und die wilde Gillian Owens, wählten Bullock und Kidman zwei völlig unterschiedliche, aber absolut atemberaubende Looks. Dabei verzichteten sie bewusst auf klischeehafte Gothic-Hexen-Outfits und setzten stattdessen auf High Fashion aus europäischen Luxushäusern.

© Getty Images

Sandra Bullock legte einen spektakulären Auftritt hin. Sie entschied sich für ein schulterfreies Korsett-Kleid von Givenchy in einem aufregenden Leopardenmuster. Ein asymmetrischer Schnitt, ein XXL-Schleifendetail an der Hüfte und ein gewagter Beinschlitz machten den Look zum absoluten Hingucker. Dazu kombinierte sie goldene Halsketten im Layering-Look und verspielte Pom-Pom-Sandaletten.



Nicole Kidman hingegen sorgte für einen Hauch von verträumter Eleganz. In einer maßgeschneiderten, schimmernden Paillettenrobe von Chanel wirkte sie fast schon engelsgleich. Perlenketten, die sanft über ihren Ausschnitt flossen, verliehen dem perlmuttfarbenen Kleid einen Hauch von zeitlosem Hollywood-Glamour.

Die nächste Hexen-Generation rückt nach

Natürlich feiern die beiden Original-Stars nicht allein ihr magisches Comeback. Im neuen Film, der im September 2026 in die Kinos kommt, wird das Owens-Universum ordentlich erweitert. Sallys mittlerweile erwachsene Töchter stehen dieses Mal mit im Mittelpunkt und werden von den Jungstars Joey King und Maisie Williams verkörpert, die auf dem Londoner Teppich in Miu Miu und Custom-Design ebenfalls begeisterten.

In Practical Magic 2 geht es rund 25 Jahre nach dem ersten Teil weiter: Die Magie ist stärker denn je, als die neue Generation der Familie ihre magischen Kräfte entdeckt und sich einer dunklen Bedrohung stellen muss.

Fans fiebern dem Kinostart entgegen

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Eines ist nach der Premiere in London sicher: Die Chemie zwischen Sandra Bullock und Nicole Kidman sprüht noch immer genauso intensiv wie 1998. Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf "Practical Magic 2" riesig ist. Im September dürfen Fans endlich wieder in die zauberhafte Welt der Owens-Schwestern eintauchen – mit gebrochenen Regeln, großer Magie und natürlich einem alten Fluch, der die Liebe auf die Probe stellt.