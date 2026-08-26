Victoria's Secret Show 2026: Das Datum für das Lingerie-Event des Jahres steht fest

Die legendäre Victoria’s Secret Fashion Show meldet sich am 18. Oktober 2026 mit neuem Elan und einer spektakulären Kulisse in Los Angeles zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein wichtiger Termin für alle Fashion-Fans steht bereits fest: Die Victoria’s Secret Fashion Show 2026 findet am Sonntag, den 18. Oktober 2026, statt. Zur besten Sendezeit in den USA startet die Übertragung um 16:30 Uhr PT bzw. 19:30 Uhr ET, was für Fans in Europa auf die Nacht zum Montag, den 19. Oktober 2026, fällt. Die größte Sensation betrifft heuer jedoch den Veranstaltungsort.

Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten verlässt die Kult-Show die Modemetropole New York und kehrt ins sonnige Los Angeles zurück. In der kalifornischen Metropole fand die Show zuletzt Ende der 2000er-Saison statt. Wo genau der spektakuläre Runway aufgebaut wird, halten die Verantwortlichen der Modemarke bis zum Schluss unter strengem Verschluss. Die Vorfreude ist riesig, schließlich prägten Ikonen wie Candice Swanepoel, die bereits seit 2007 fester Bestandteil der Victoria's Secret Shows ist, die Geschichte der Marke an der Westküste.

Die Victoria's Secret Fashion Show ist jedes Jahr ein Spektakel. © WWD via Getty Images

Kostenloser Livestream für Fans auf YouTube, Instagram und TikTok

Bei der Ausstrahlung der Show bricht das Label endgültig mit alten Traditionen und setzt voll auf digitale Reichweite. Exklusive TV-Verträge gehören der Vergangenheit an, stattdessen wird das Event weltweit vollkommen kostenlos im Internet übertragen. Fans können das Mode-Ereignis live auf den offiziellen Social-Media-Plattformen mitverfolgen:

Live-Übertragung auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Victoria's Secret

Kostenfreie Streams auf Instagram und der Video-Plattform TikTok

Exklusive Backstage-Reportagen und Blicke hinter die Kulissen via YouTube

Topmodels, Glitzer, Glamour & heiße Dessous © WireImage

"Fandemonium" und der Traum vom Laufsteg für Nachwuchstalente

Das globale Motto der Show lautet im Jahr 2026 "Fandemonium". Damit rückt das Unternehmen seine treue Community stärker in den Mittelpunkt als jemals zuvor. Unter dem Titel "The Weekly Ticket Drop" verlost die Marke jeden Donnerstag exklusive Tickets für die Live-Show direkt an die Fans.

Zusätzlich feiert die Casting-Aktion "Angels Among Us" ihr großes Comeback. Erstmals seit 2017 veranstaltet Victoria's Secret ein weltweites, offenes Model-Casting. Junge Nachwuchstalente aus aller Welt bekommen die einmalige Gelegenheit, sich für den legendären Laufsteg zu qualifizieren. Die Gewinnerin darf sich nicht nur über einen begehrten Runway-Spot freuen, sondern erhält auch einen exklusiven Modelvertrag mit der weltbekannten Agentur IMG Models.

Gigi Hadid schwebt 2026 wieder über den Laufsteg. © WWD via Getty Images

Diese Topmodels sind bereits offiziell bestätigt

Auch das Star-Aufgebot der Models verspricht eine hochkarätige Mischung aus bekannten Ikonen und modernen Runway-Gesichtern. Die ersten Namen wurden bereits offiziell vom Label bekannt gegeben und sorgen für Begeisterung unter den Mode-Fans:

Supermodel Gigi Hadid läuft heuer ihre sechste Victoria's Secret Show und ist zum dritten Mal in Folge mit dabei.

Die bekannten Models Paloma Elsesser und Alex Consani schweben ebenfalls zum dritten Mal in Serie über den weltberühmten Laufsteg.

Abby Champion kehrt nach ihrem erfolgreichen Debüt im Jahr 2025 heuer erneut auf den Runway zurück.

Welche musikalischen Acts die spektakuläre Show in Los Angeles begleiten werden und welche Überraschungen auf die Zuschauer warten, wird in den kommenden Wochen enthüllt. Klar ist schon jetzt: Die Fashion-Welt blickt im Oktober gespannt nach Kalifornien, wenn die neuen Flügel präsentiert werden.