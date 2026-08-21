Königin Mary trägt den schönsten Back-to-Office-Look

Nach den entspannten Sommerferien meldet sich Königin Mary von Dänemark zurück im Dienst. Bei einem Besuch in einer sozialpsychiatrischen Wohneinrichtung begeisterte sie nicht nur mit viel Empathie, sondern auch mit einem Outfit, das wir uns sofort für unseren eigenen Büro-Alltag abschauen wollen.

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Die Sommerpause ist offiziell vorbei. Am Mittwoch, den 19. August 2026, nahm Königin Mary von Dänemark ihre royalen Pflichten wieder auf. Wer nun an steife Kostüme und strenge Etuikleider denkt, liegt allerdings falsch. Die Königin lieferte uns stattdessen die absolute Inspiration für den perfekten Herbst- und Back-to-Office-Look.

Schokobraun, Denim und ein überraschender Stilbruch

Königin Mary zeigte sich in Kopenhagen herrlich nahbar und extrem stilbewusst. Sie kombinierte eine lässige, weit geschnittene Jeans mit einem eleganten, schokobraunen Blazer, ganz klar die Trendfarbe für die kommende Herbstsaison.

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Doch das eigentliche Highlight ihres Outfits spielte sich an ihren Füßen ab: Die Royal trug flache Ballerinas im Leopardenmuster. Ein mutiger Stilbruch, der sofort bewies: Leo-Print feiert diesen Herbst sein großes Comeback. Dieser Mix aus Seriosität durch den Blazer, Casual-Chic durch die Jeans und einem Hingucker durch die Animal-Print-Schuhe macht den Look absolut alltags- und bürotauglich.

Ein Besuch, der berührt

Aber es war nicht nur ihr fantastisches Gespür für Mode, das an diesem Tag im Vordergrund stand, sondern vor allem ihre wichtige Mission. Königin Mary besuchte "Momentet" im Kopenhagener Vorort Gentofte. Dabei handelt es sich um eine sozialpsychiatrische Wohneinrichtung für junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren, die mit psychischen und sozialen Herausforderungen kämpfen. Betrieben wird die Einrichtung von der renommierten Diakonissenstiftung, deren Schirmherrin die Königin ist.

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Der Termin war für Mary sichtlich eine Herzensangelegenheit. Wie der dänische Palast mitteilte, nahm sich die Königin viel Zeit, um sich mit den jungen Bewohnern über ihre "Hoffnungen und Träume für die Zukunft" auszutauschen.

Auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit

Ganz ohne Berührungsängste nahm die Monarchin an einem sogenannten Teilziel-Meeting teil. Hier besprechen Bewohner und das Personal ganz konkrete und individuelle Schritte auf dem Weg zu mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit. Den emotionalen Abschluss des Besuchs bildete eine kleine musikalische Darbietung im Wohnzimmer der Einrichtung, bei der die Bewohner für ihren royalen Gast sangen.

"Ich habe mich darauf gefreut, wieder bei der Arbeit zu sein, und war unglaublich glücklich, die jungen Menschen hier im Momentet zu besuchen", strahlte Mary im Gespräch mit der anwesenden Presse.